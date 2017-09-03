Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Надаль меня не напугает»

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга US Open против Рафаэля Надаля.

«Я уже не молодой игрок, не думаю, что игра против первой ракетки мира, стадион или само событие способны меня как-то напугать. Если я комфортно себя чувствую, значит я здоров. Просто выйду на корт и постараюсь выиграть, потому как я уже обыгрывал его в трех сетах. Конечно, в пятисетовой встрече больше всего меня беспокоит то, как физически и психологически идти с ним нога в ногу, потому что в аспекте физической формы Надаль очень силен. Что касается самой игры, то у меня есть план. Надеюсь, я смогу его осуществить и создать Рафе проблемы.

Мне кажется, многие недооценивают его как теннисиста, у которого есть все возможные компоненты. Он надежно подает, у Надаля обычно 70% первой подачи. Он левша, он играет у сетки. Если ты остаешься в защите, то он может войти в корт и закончить розыгрыш у сетки. Рафа сильнее, чем просто один форхенд, не только этот удар создает проблемы. Безусловно, он физически крепок, поэтому в пяти сетах с ним тяжело соревноваться. Мы видим, что когда Надаль здоров, какой теннис он способен показывать, особенно на грунте. В этом году он выиграл много матчей и турниров, поэтому и находится на первой строчке рейтинга.

В наших прошлых матчах я показывал отличный теннис. Например, в Индиан-Уэллсе я был действительно уверен в своих силах. Накануне у меня были хорошие результаты и турниры. Поэтому я играл расслабленно, агрессивно, все работало. Был и второй матч, когда я победил его на траве, но там он выступает чуть хуже. Для меня это плюс, корт быстрее, ему тяжелее вернуть мяч на мою половину. Поэтому я бы сказал, что тот матч прошел легче. Все равно три сета, все равно близкий счет, но на харде, как мне кажется, его тяжелее обыграть.

Это выступление на Открытом чемпионате США уже стало для меня особенным, потому что на протяжении нескольких лет мне не удавалось соревноваться здесь на хорошем уровне. В прошлом году у меня были проблемы со спиной, и я закончил сезон после US Open. За год до этого меня беспокоил локоть. Я остановил игру в матче первого круга. А еще годом раньше я перенес операцию на колене. Так что, три-четыре года я не мог бороться здесь так, как бы того хотел. Поэтому мне очень приятно вернуться сюда здоровым и хорошо играть».