Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Больше не комментирую тему ставок»

Первая ракетка Украины Александр Долгополов рассказал об общении с представителями теннисного антикоррпуционного органа (TIU) по своему матчу в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы на тему договорных матчей.

– Когда я приехал сюда, я сам с ними связался, потому что был недоволен тем, что было в прессе. Чтобы они побыстрее во всем разобрались. Они попросили у меня информацию, задали вопросы. Это все, что я мог сделать.

Конечно, я был расстроен этой ситуацией, но вот видите, я играю, у меня все нормально. Если люди хотят что-то написать, они это напишут. Я не могу их остановить.

– К вам когда-нибудь обращались с предложением сдать матч?

– Опять это. Вы не слышали мое заявление после первого матча? Задаете мне один и тот же вопрос. Я сюда пришел не о ставках разговаривать. Я уже сказал все, что можно, а вы меня по новой спрашиваете одно и то же?

– Дело в том, что некоторые из нас, кто работает на телевидении...

– Прочитайте то, что я сказал на первой пресс-конференции. Я здесь говорить о теннисе, а не ставках.

– Я просто хотел сказать, что не все залы для пресс-конференций оборудованы камерами.

– Ну прочитайте в интернете тогда. Я уже все сказал. Этого достаточно. Я не буду говорить одно и то же каждый день просто потому, что вас тогда не было или у вас появились какие-то новые вопросы об этом.

– При всем уважении, когда вас спросили...

– Вы слышали что я только что сказал?

– Да, и я...

– Я не буду больше говорить о ставках. Есть другие вопросы? Если нет, это все.

– Я репортер и хотел бы задать вопрос в своей формулировке.

– Он о ставках? Да или нет?

– Мой вопрос...

– Да или нет?

– Я репортер, вы спортсмен. Вы можете ответить мне как хотите. Он такой: вы понимаете важность...

– Модератор – Долгополову: Он может задать вопрос. Вы можете ответить «без комментариев».

– Со всем уважением, вы понимаете, почему болельщики, официальные лица, журналисты и все остальные так высоко ставят чистоту спорта и недопустимость договорных матчей?

– Я больше не комментирую тему ставок