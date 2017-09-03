Марта Костюк стала чемпионкой турнира первой категории в Канаде

Ось тут про той дрон крупним планом і фото, і відео https://youtu.be/ZILufLuuXzY

Мне вот одно интересно а чего все полыхающие и кричающие ярмоленко бревно и никому нафиг не нужен...

Кстати, большой респект Шеве, который после финального свистка собрал команду и вместе с ней подо...

да видно, що якщо і був аут, то на якийсь сантиметр

Ну да, победа где-то "левая" - два левых гола и неназначенный пенальти... но должно ж и...