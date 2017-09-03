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Марта Костюк стала чемпионкой турнира первой категории в Канаде

Этот титул принес 15-летней украинке 150 очков, 70 из которых пойдут в зачет юниорского рейтинга ITF

  • 03.09.2017 11:38
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Stephane Gregoire. Марта Костюк
© Stephane Gregoire. Марта Костюк
В решающем матче турнира в Репантиньи 15-летняя украинка, являющаяся лидером посева, отдала четыре гейма местной теннисистке Лэйн Слит: 6:2, 6:2.
 
Путь к победе:
Второй раунд: Моника Каппеллетти (Италия) – 6:3, 6:4
Третий раунд: Лулу Сун (Швейцария, 13) – 6:2, 3:6, 6:3
Четвертьфинал: Нахо Сато (Япония, 12) – 3:6, 7:5, 6:3
Полуфинал: Ольга Данилович (Сербия, 3) - отказ
Финал: Лэйн Слит (Канада) – 6:2, 6:2
 
Сегодняшний финал был четвертым для Костюк в этом сезоне на юниорском уровне, в котором она завоевала второй титул. После поражения в финале турнира в Траралгоне, киевлянка стала чемпионкой Australian Open. В июле же Марта выступала на чемпионате Европы среди игроков до 18 лет и заняла второе место. 
 
Титул в Канаде принес нашей теннисистке 150 очков, 70 из которых пойдут в зачет юниорского рейтинга ITF.

Источник — Большой теннис Украины

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