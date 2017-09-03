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Элина СВИТОЛИНА: «На последнем мяче мне очень-очень повезло»

Первая ракетка Украины прокомментировала победу над Шелби Роджерс в 1/16 финала US Open

  • 03.09.2017 11:08
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями от выхода в 1/8 финала US Open
 
«В первую очередь хочу поздравить Роджерс, она показала невероятный теннис и боролась до конца. У нее был фантастический прошлый матч, поэтому она молодец.
 
Я же старалась дождаться своего момента, воспользоваться своими шансами. На последнем мяче мне очень-очень повезло. Наверное, сегодня просто мой день.
 
Я много работала, чтобы добраться до этой стадии турнира, невероятно, что это все-таки случилось. На протяжении сезона я прошла много тяжелых матчей и, надеюсь, и дальше смогу показывать свой лучший теннис», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

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