Элина СВИТОЛИНА: «На последнем мяче мне очень-очень повезло»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями от выхода в 1/8 финала US Open.
«В первую очередь хочу поздравить Роджерс, она показала невероятный теннис и боролась до конца. У нее был фантастический прошлый матч, поэтому она молодец.
Я же старалась дождаться своего момента, воспользоваться своими шансами. На последнем мяче мне очень-очень повезло. Наверное, сегодня просто мой день.
Я много работала, чтобы добраться до этой стадии турнира, невероятно, что это все-таки случилось. На протяжении сезона я прошла много тяжелых матчей и, надеюсь, и дальше смогу показывать свой лучший теннис», – сказала Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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