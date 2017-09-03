Элина СВИТОЛИНА: «На последнем мяче мне очень-очень повезло»

«В первую очередь хочу поздравить Роджерс, она показала невероятный теннис и боролась до конца. У нее был фантастический прошлый матч, поэтому она молодец.

Я же старалась дождаться своего момента, воспользоваться своими шансами. На последнем мяче мне очень-очень повезло. Наверное, сегодня просто мой день.

Я много работала, чтобы добраться до этой стадии турнира, невероятно, что это все-таки случилось. На протяжении сезона я прошла много тяжелых матчей и, надеюсь, и дальше смогу показывать свой лучший теннис», – сказала Свитолина.