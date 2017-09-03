US Open. Свитолина обыграла Роджерс и вышла в четвертый круг

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США и установила личный рекорд.

В матче третьего раунда украинка в 2 сетах уверенно разобралась с американкой Шелби Роджерс.

US Open. 3-й круг

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:4, 7:5

В первом сете Свитолина сразу же начала создавать пробемы сопернице на ее подаче и уже в четвертом гейма реализовала брейкпоинт. К сожалению, следующее очко выиграла американка и ситуация уравнялась. Далее лучше играла Рождерс, но Элина смогла включиться в самый ответственный момент и при счете 5:4 в свою пользу реализовала первый сетбол.

Вторая партия началась с 0:2 для украинки. Последующие несколько геймов Свитолина провела на высоком уровне и повела со счетом 5:3. А вот уверенно закончить поединок не удалось – в девятом гейме Элина не реализовала 3 матчбола и отдала очко сопернице. Далее соперницы обменялись геймами, а в 12 гейме украинка не без доли везения все-таки смогла рейлизовать матчбол на подаче Роджерс.

В четвертом круге Свитолина сыграет против победительницы матча Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).