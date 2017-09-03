US Open. Свитолина обыграла Роджерс и вышла в четвертый круг

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США и установила личный рекорд.
В матче третьего раунда украинка в 2 сетах уверенно разобралась с американкой Шелби Роджерс.
US Open. 3-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:4, 7:5
В первом сете Свитолина сразу же начала создавать пробемы сопернице на ее подаче и уже в четвертом гейма реализовала брейкпоинт. К сожалению, следующее очко выиграла американка и ситуация уравнялась. Далее лучше играла Рождерс, но Элина смогла включиться в самый ответственный момент и при счете 5:4 в свою пользу реализовала первый сетбол.
Вторая партия началась с 0:2 для украинки. Последующие несколько геймов Свитолина провела на высоком уровне и повела со счетом 5:3. А вот уверенно закончить поединок не удалось – в девятом гейме Элина не реализовала 3 матчбола и отдала очко сопернице. Далее соперницы обменялись геймами, а в 12 гейме украинка не без доли везения все-таки смогла рейлизовать матчбол на подаче Роджерс.
В четвертом круге Свитолина сыграет против победительницы матча Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).
Источник — Sport.ua
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А когда игра Элины не оставляла вопросов ? Это теннис, и выход в 4-ый круг говорит сам о себе.
А когда игра Элины не оставляла вопросов ? Это теннис, и выход в 4-ый круг говорит сам о себе.
В Торонто никаких вопросов не было, почти одни положительные эмоции, за исключением первого круга.
Немного не правильно написал, сорри, на этом турнире US OPEN все матчи были в таком ключе.
Памятаючи прогнози на спорт уа, дальше Еліна має "вилетіти" від Кіз, а вже потім від Остапенко... бо від Гаврилової не получилося..... А що взагалі вартують ті прогнози? Надіюсь ви хлопці хоч з букмекерами не граєте, а то буде вам біда)))
От Остапенко тоже не получилось, ее Касаткина без проблем закрыла. От Киз пока вылететь шансы немалые, правда, американке до четвертого круга еще дойти нужно.
Памятаючи прогнози на спорт уа, дальше Еліна має "вилетіти" від Кіз, а вже потім від Остапенко... бо від Гаврилової не получилося..... А що взагалі вартують ті прогнози? Надіюсь ви хлопці хоч з букмекерами не граєте, а то буде вам біда)))
От Остапенко тоже не получилось, ее Касаткина без проблем закрыла. От Киз пока вылететь шансы немалые, правда, американке до четвертого круга еще дойти нужно.
ПС. Останніми двома іграми Долгополов мене просто поразив, при чому не результатом а грою
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