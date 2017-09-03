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US Open. Свитолина обыграла Роджерс и вышла в четвертый круг

Украинка, изрядно потрепав нервы болельщикам, установила личный рекорд

  • 03.09.2017 00:06
  • 3379 просмотров
  • 31 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США и установила личный рекорд.

В матче третьего раунда украинка в 2 сетах уверенно разобралась с американкой Шелби Роджерс.

US Open. 3-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:4, 7:5

В первом сете Свитолина сразу же начала создавать пробемы сопернице на ее подаче и уже в четвертом гейма реализовала брейкпоинт. К сожалению, следующее очко выиграла американка и ситуация уравнялась. Далее лучше играла Рождерс, но Элина смогла включиться в самый ответственный момент и при счете 5:4 в свою пользу реализовала первый сетбол.

Вторая партия началась с 0:2 для украинки. Последующие несколько геймов Свитолина провела на высоком уровне и повела со счетом 5:3. А вот уверенно закончить поединок не удалось – в девятом гейме Элина не реализовала 3 матчбола и отдала очко сопернице. Далее соперницы обменялись геймами, а в 12 гейме украинка не без доли везения все-таки смогла рейлизовать матчбол на подаче Роджерс.

В четвертом круге Свитолина сыграет против победительницы матча Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    nm1607
      nm1607, 03.09.2017 00:27
    +1
    Сьогодні Еліна грала значно краще за попередні ігри. Тому треба надіятися на те, що вона може показувати цілком іншу гру. Роджерс ще в попередньому турі показала досить солібну гру. Тому не треба філософствувати, а просто ражіймо і надіймося, що і наступний матч Еліна переможе (навіть, якщо і заставить трохи похвилюватися, адже це і є сам смак вболівання).
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:27
    +3
    Batistuta, 03.09.2017 00:23

    А когда игра Элины не оставляла вопросов ? Это теннис, и выход в 4-ый круг говорит сам о себе.
    В Торонто никаких вопросов не было, почти одни положительные эмоции, за исключением первого круга.
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 03.09.2017 00:30
    +2
    на матч -боле мяч от троса отлетел подвезло конечно,но перед этим у роджерс точно также мяч от троса залетел к свитолиной так что ни кто ни кому не должен.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:30
    +1
    Remark79, 03.09.2017 00:26
    Памятаючи прогнози на спорт уа, дальше Еліна має "вилетіти" від Кіз, а вже потім від Остапенко... бо від Гаврилової не получилося..... А що взагалі вартують ті прогнози? Надіюсь ви хлопці хоч з букмекерами не граєте, а то буде вам біда)))
    От Остапенко тоже не получилось, ее Касаткина без проблем закрыла. От Киз пока вылететь шансы немалые, правда, американке до четвертого круга еще дойти нужно.
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 03.09.2017 00:33
    +2
    Просто хорошо сегодня все наши сделали свою работу! Так бы всем. Редко бывают такие удачные спортивные дни, кроме баскетбола, ну там такой пока уровень...
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    Batistuta
      Batistuta, 03.09.2017 00:34
    +2
    Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:27
    Batistuta, 03.09.2017 00:23
    А когда игра Элины не оставляла вопросов ? Это теннис, и выход в 4-ый круг говорит сам о себе.

    В Торонто никаких вопросов не было, почти одни положительные эмоции, за исключением первого круга.

    Немного не правильно написал, сорри, на этом турнире US OPEN все матчи были в таком ключе.
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    Remark79
      Remark79, 03.09.2017 00:37
    +1
    Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:30
    Remark79, 03.09.2017 00:26
    Памятаючи прогнози на спорт уа, дальше Еліна має "вилетіти" від Кіз, а вже потім від Остапенко... бо від Гаврилової не получилося..... А що взагалі вартують ті прогнози? Надіюсь ви хлопці хоч з букмекерами не граєте, а то буде вам біда)))

    От Остапенко тоже не получилось, ее Касаткина без проблем закрыла. От Киз пока вылететь шансы немалые, правда, американке до четвертого круга еще дойти нужно.
    Та знаю я))) Через це і смішно. Ще б Кіз вилетіла від Весніної і взагалі картина маслом)))
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    Remark79
      Remark79, 03.09.2017 00:37
    0
    Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:30
    Remark79, 03.09.2017 00:26
    Памятаючи прогнози на спорт уа, дальше Еліна має "вилетіти" від Кіз, а вже потім від Остапенко... бо від Гаврилової не получилося..... А що взагалі вартують ті прогнози? Надіюсь ви хлопці хоч з букмекерами не граєте, а то буде вам біда)))

    От Остапенко тоже не получилось, ее Касаткина без проблем закрыла. От Киз пока вылететь шансы немалые, правда, американке до четвертого круга еще дойти нужно.
    Та знаю я))) Через це і смішно. Ще б Кіз вилетіла від Весніної і взагалі картина маслом)))
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:39
    +4
    Добавлю в копилку хороших новостей, что Марта Костюк победила на турнире первой категории в Канаде, подготовительном к юниорскому ЮСО.
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    winner2012
    online
      winner2012, 03.09.2017 00:50
    0
    Станислав Матусевич, 03.09.2017 00:14
    Ну, итог все-таки 6:4, 7:5. Но валидола все столько же. Мягкость в игре есть , а стабильности нет. В первом сете при том, что Роджерс смотрелась поинтереснее, удалось включиться в нужный момент. И во втором с 0:2 довести до 5:2. А потом ступор во время решающих очков. Хорошо еще, что на четвертом матчболе так сумасшедше повезло с нетболом. С Киз такая игра уже гарантированно приведет к поражению. Если удастся пройти Весниной, впрочем, тоже. Остается некоторая надежда на то, что с игроками топ-20 игра Элины будет другой. Не знаю...
    вот читаю твои комментарии и скажу, что в большинстве случаев ты в основном негатив пишешь, два раза похоронил перед игрой Долгополова, вечно критикуешь Свитолину, хотя она на минуточку, выиграла в двух сетах, а не в трех, хозяйку кортов, за которую болела публика. А что, соперницы должны брать и сдаваться легко вот так на милость, потому что они играют против 4-й ракетки мира? конечно они будут рвать жилы, пытаться вернутся в игру и т.д. Но опять же, Свитолина потратила ровно столько энергии, сколько надо. Она же не Вильямс, чтобы выносить всех подряд 6:0, 6:1, 6:2... так чего тут критиковать? никто не может идеально все делать! Чем критиковать, лучше порадоваться за Элину и Долгополова, и никогда не хоронить до игры!
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    voone1983
    online
    voone1983, 03.09.2017 00:56
    0
    Вітаю Еліну!!!! А якщо дивитись на турнір загалом, то крім Еліни я не знаю хто може спинити Мугурусу. Еліна є для Мугуруси дуже незручним суперником. А так як зустрітись вони можуть лише в фіналі, то дуже хотів би саме такого розвитку подій ))))
    ПС. Останніми двома іграми Долгополов мене просто поразив, при чому не результатом а грою
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