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US Open. Людмила Киченок вышла в 3-й круг парного разряда

Украинка в паре с чешкой Барборой Крейчиковой обыграла в двух сетах американский дуэт

  • 02.09.2017 22:56
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btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий круг парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В паре с чешкой Барборой Крейчиковой украинка уверенно обыграла в двух сетах американкий  дуэт Жаклин Како / Сачия Викери – 6:2 6:3.

Во третьем раунде Людмила Киченок и Барбора Крейчикова сыграют против победителя встречи Шафарджова / Стрыцова – Кудрявцева / Чжэн.

Источник — Sport.ua

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