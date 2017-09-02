US Open. Людмила Киченок вышла в 3-й круг парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий круг парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В паре с чешкой Барборой Крейчиковой украинка уверенно обыграла в двух сетах американкий дуэт Жаклин Како / Сачия Викери – 6:2 6:3.
Во третьем раунде Людмила Киченок и Барбора Крейчикова сыграют против победителя встречи Шафарджова / Стрыцова – Кудрявцева / Чжэн.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.