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Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Это был один из лучших моих матчей»

Украинский теннисист – о победе в третьем круге US Open

  • 02.09.2017 21:59
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал победу над Виктором Троицки в третьем круге US Open.

«Я сыграл фантастически, наверное, это был один из лучших моих матчей. Как для себя я очень хорошо сыграл, особенно первые два сета. Сейчас я действительно счастлив.

Что я думал в третьей партии, когда Виктор Троицки вернулся в игру? Нужно было сконцентрироваться на своих действиях. Даже когда я потерял брейк и немного занервничал, то сказал себе, что в этом матче я уже делал брейки много раз. Надо собраться и фокусироваться на своей игре.

Это потрясающе, что впервые с 2011 года я сыграю на второй неделе соревнований на мэйджоре. У меня было много тяжелых сезонов, много травм, в первом круге пришлось играть пять сетов, так что я очень рад, что провел такие хорошие матчи.

Перспектива сыграть с Рафаэлем Надалем? Когда проходишь во вторую неделю, это значит, что ты уже показываешь хороший теннис. Важно оставаться здоровым.

Нужно удерживаться физически и психологически с ним на уровне, в этом главная проблема. А игра у меня есть, здесь я демонстрирую хороший теннис», – сказал Долгополов.

Источник — Большой теннис Украины

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