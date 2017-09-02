US Open. Дема и Белоконь вышли в основную сетку юниорского турнира

Скорее временный всплеск. При всем уважении к Саше, но до ЮСО он ничего толком не показал, так чт...

-12. Закономерно. Думалось будет полный провал. Хотя Италия ж не Испания, все же.

Эпичный получается итог:Футбольная сборная на евро2016: проиграла все матчи и последние местоХокк...

Ну камон, плей. Не Блохін тренує?