US Open. Дема и Белоконь вышли в основную сетку юниорского турнира

Украинские теннисистки Маргарита Белоконь и Виктория Дема вышли в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.
В финальном матче квалификации Белоконь одолела американку Элизабет Мандлик: 6-2, 6-1, а Дема не ощутила сопротивления со стороны британки Али Коллинз: 6:1, 6:3.
Напомним, участие в US Open-2017 стало для обеих теннисисток первым на юниорских «мейджорах».
Источник — Sport.ua
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