Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Дема и Белоконь вышли в основную сетку юниорского турнира

Украинские теннисистки уверенно преодолели квалификацию

  • 02.09.2017 19:09
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA. Виктория Дема
© WTA. Виктория Дема

Украинские теннисистки Маргарита Белоконь и Виктория Дема вышли в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном матче квалификации Белоконь одолела американку Элизабет Мандлик: 6-2, 6-1, а Дема не ощутила сопротивления со стороны британки Али Коллинз: 6:1, 6:3.

Напомним, участие в US Open-2017 стало для обеих теннисисток первым на юниорских «мейджорах».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.