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US Open. Долгополов уверенно обыграл Троицки и вышел в 4-й круг

Украинец уничтожил соперника в первых двух сетах и, скорее всего, сыграет с Надалем

  • 02.09.2017 19:45
  • 1431 просмотров
  • 8 комментария
Метки
US Open Tennis. Александр Долгополов
© US Open Tennis. Александр Долгополов

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов повторил личный рекорд и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матче третьего раунда украинец в великолепном стиле обыграл представителя Сербии Виктора Троицки. Матч продолжался чуть менее 1,5 часа и закончился в трех сетах.

US Open. 3-й круг
Виктор Троицки (Сербия) – Александр Долгополов (Украина) – 1:6, 0:6, 4:6.

Долгополов активно начал первый сет и выиграл первые 3 гейма. Лишь со второго раза Троицки смог защитить свою подачу, но это очко оказалось для него последним в первой партии. Украинский теннисист за 20! минут сделал счет в матче 1:0.

Второй сет развивался по схожему сценарию - тотальное преимущество Долгополова без видимых шансов для оппонента. Троицки смог создать проблемы украинцу только при счете 0:5. Гейм разыграли на больше-меньше и со второй попытки Саша оформил для серба «баранку» в партии.

В третьем сете игра перестала быть односторонней. Первые 4 гейма теннисисты защищали свои подачи, а потом обменялись результативными брейками. В 9 гейме украинец снова взял гейм соперника, до победы в матче оставалось хорошо сыграть на своей подаче. Отыграв 2 брейк-поинта соперника, Долгополов заслужено победил Троицки.

В четвертом круге украинцу предстоит сразиться с победителем матча Рафаэль Надаль – Леонардо Майер. Добавим, что Надаль посеян на турнире под первым номером.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 02.09.2017 19:51
    +5
    Удивил, теперь ждем нереального удивления в матче с Надалем! Спасибо за позитивное настроение, Саня, удачи!
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    valdemar84
    online
      valdemar84, 02.09.2017 19:57
    +2
    Долго сьогодні був неймовірним. Місцями навіть куражився.
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 02.09.2017 20:03
    0
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 02.09.2017 20:04
    0
    Санька ты бог, только достоин лестных слов.
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    Baltazar
      Baltazar, 02.09.2017 20:06
    +2
    Уважаемые модераторы, исправьте в статье: "US Open. 3-й круг
    Виктор Троицки (Сербия) – Александр Долгополов (Украина) – 6:1, 6:0, 6:4."
    Саня все же выиграл.
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 02.09.2017 20:07
    +2
    Санек поспешил, через чур быстро матч выиграл, теперь придется футбол вместе со Свитолиной смотреть. А если без шуток, первых два сета просто блестяще провел, у соперника не было шансов, а в третьем ослабил хватку, начал ошибаться и чуть не дал сопернику вернуться в игру, благо вовремя опомнился и не без помощи соперника его дожал.
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    tigrec1986
    tigrec1986, 02.09.2017 20:08
    -1
    Что это, возрождение?!
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 02.09.2017 20:26
    0
    tigrec1986, 02.09.2017 20:08
    Что это, возрождение?!
    Скорее временный всплеск. При всем уважении к Саше, но до ЮСО он ничего толком не показал, так что сомневаюсь что теперь что-то поменяется
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