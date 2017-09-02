US Open. Долгополов уверенно обыграл Троицки и вышел в 4-й круг

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов повторил личный рекорд и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матче третьего раунда украинец в великолепном стиле обыграл представителя Сербии Виктора Троицки. Матч продолжался чуть менее 1,5 часа и закончился в трех сетах.

US Open. 3-й круг

Виктор Троицки (Сербия) – Александр Долгополов (Украина) – 1:6, 0:6, 4:6.

Долгополов активно начал первый сет и выиграл первые 3 гейма. Лишь со второго раза Троицки смог защитить свою подачу, но это очко оказалось для него последним в первой партии. Украинский теннисист за 20! минут сделал счет в матче 1:0.

Второй сет развивался по схожему сценарию - тотальное преимущество Долгополова без видимых шансов для оппонента. Троицки смог создать проблемы украинцу только при счете 0:5. Гейм разыграли на больше-меньше и со второй попытки Саша оформил для серба «баранку» в партии.

В третьем сете игра перестала быть односторонней. Первые 4 гейма теннисисты защищали свои подачи, а потом обменялись результативными брейками. В 9 гейме украинец снова взял гейм соперника, до победы в матче оставалось хорошо сыграть на своей подаче. Отыграв 2 брейк-поинта соперника, Долгополов заслужено победил Троицки.

В четвертом круге украинцу предстоит сразиться с победителем матча Рафаэль Надаль – Леонардо Майер. Добавим, что Надаль посеян на турнире под первым номером.