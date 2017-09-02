Дунакеси. Завацкая вышла в финал и сыграет против Ястремской

Катарина Завацкая стала второй представительницей Украины, которая сыграет в финале турнира ITF в Венгрии.

В полуфинальном поединке Завацкая в трех партиях вырвала победу над 5 сеянной румынкой Александрой Каданцу: 3-6, 6-3, 6-3.

В финале 17-летнюю теннисистку ждет Даяна Ястремская, которая в другом полуфинале обыграла хозяйку турнира Панну Удварди.