Дунакеси. Завацкая вышла в финал и сыграет против Ястремской

Катарина Завацкая стала второй представительницей Украины, которая сыграет в финале турнира ITF в Венгрии.
В полуфинальном поединке Завацкая в трех партиях вырвала победу над 5 сеянной румынкой Александрой Каданцу: 3-6, 6-3, 6-3.
В финале 17-летнюю теннисистку ждет Даяна Ястремская, которая в другом полуфинале обыграла хозяйку турнира Панну Удварди.
Источник — Sport.ua
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