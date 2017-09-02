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Дунакеси. Завацкая вышла в финал и сыграет против Ястремской

В полуфинале 17-летняя украинка в напряженном 3-сетовом противостоянии одолела Александру Каданцу

  • 02.09.2017 17:25
  • 502 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая

Катарина Завацкая стала второй представительницей Украины, которая сыграет в финале турнира ITF в Венгрии.

В полуфинальном поединке Завацкая в трех партиях вырвала победу над 5 сеянной румынкой Александрой Каданцу: 3-6, 6-3, 6-3.

В финале 17-летнюю теннисистку ждет Даяна Ястремская, которая в другом полуфинале обыграла хозяйку турнира Панну Удварди.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 02.09.2017 17:37
    0
    Это наши будущие звёздочки! Молодцы девушки!
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