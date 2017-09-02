Дунакеси. Ястремская сыграет в финале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые за полтора года вышла в финал турнира ITF.
В полуфинальном матче в Дунакеси 16-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди: 6:3, 6:3.
В финале Ястремская может встретитьтся с еще одной украинкой – Катариной Завацкой, которая в эти минуты играет полуфинальный матч против румынки Александры Каданцу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.