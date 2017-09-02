Дунакеси. Ястремская сыграет в финале

Коста-Рика на 99,9% тоже на ЧМ-2018. Можно смело записывать их 6-м участником.

У Шахтёра вполне приличный тренер. Дабы создать хоть какую то конкуренцию в Украине пусть идёт в ...

Это деревяха, которая к тому же и неотёсанная. Не верю в то что оно нужно турецким грандам. Для Д...

Можно рассчитывать на победу. Все-таки, на своем поле играем.

Гугл пришёл на помощь и подсказал, что Девич сейчас выступает за команду из Лихтенштейна. Лихтен...

Помню, как пафосно Девич, покидая "Металлист", в последний момент отказался от предложе...

Правильный выбор пацаны сделали, ведь Караваев, Чижов, Кривцов, Будковский, Петряк, Соболь, Болба...