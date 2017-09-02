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Дунакеси. Ястремская сыграет в финале

16-летня украинка поборется за второй титул ITF в карьере

  • 02.09.2017 15:46
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые за полтора года вышла в финал турнира ITF.

В полуфинальном матче в Дунакеси 16-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди: 6:3, 6:3.

В финале Ястремская может встретитьтся с еще одной украинкой – Катариной Завацкой, которая в эти минуты играет полуфинальный матч против румынки Александры Каданцу.

Источник — Sport.ua

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