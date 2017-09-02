Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Свитолина и Долгополов, пары, микст и юниоры

Sport.ua представляет матчи шестого дня соревнований на US Open

  • 02.09.2017 11:42
  • 895 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня на Открытом чемпионате США по теннису шестой день соревнований. Sport.ua представляет превью матчей с участием украинских теннисистов.

Сегодня у нас в программе одиночный разряд, пары, микст и юниоры!

Первая ракетка Украины Александр Долгополов проведет матч третьего круга против серба Виктора Троицки.

Теннисисты встречались друг с другом трижды, преимущество по личным встречам пока за Троицки. Но последний раз соперники виделись в марте, и тогда победил украинец!

На текущем турнире сербу повезло с сеткой, в первом раунде он победил Гомбоса, а во втором итальянца Травалью.

Поединок Долгополов – Троицки состоится на стадионе GRANDSTAND. Первым запуском, начало в 18:00.

На этом же стадионе в третьем запуске начнется встреча Элины Свитолиной и американки Шелби Роджерс. Украинка дважды до этого побеждала свою соперницу, последний раз – на старте сезона в Брисбене. Стоит отметить, что оба матча были трехсетовыми.

Роджерс занимает 62-место в рейтинге WTA, а по пути в третий круг обыграла свою соотечественницу Кайлу Дэй и австралийку Дарью Гаврилову. С последней матч продолжался 3,5 часа, что в женском теннисе не часто встретишь!

На корте №10 во втором раунде парного разряда Людмила Киченок и Барбора Крейчикова встретятся с американками Сако/Викери. Этот матч в третьем запуске.

В четвертом запуске на 11-м корте Ольга Савчук и Артем Ситак в миксте сыграют против пары Спирз/Кабаль.

И два матча юниорской квалификации:
Корт 10p: Элизабет Мандик – Маргарита Белоконь
Корт 19р: Али Коллинз – Виктория Дема

Расписание всех матчей дня

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    alex_kip
    online
      alex_kip, 02.09.2017 12:01
    0
    Плохо, что матч Свитолиной с футболом перекрывается(
    Ссылка
    gudini1977
      gudini1977, 02.09.2017 12:11
    0
    alex_kip, 02.09.2017 12:01
    Плохо, что матч Свитолиной с футболом перекрывается(
    С футболом никак не пересекается. Перед Свитолиной два мужских матча, минимум по три сэта. Так что не раньше 24.00.
    Ссылка
    patr1ot196ua
      patr1ot196ua, 02.09.2017 12:17
    0
    alex_kip, 02.09.2017 12:01
    Плохо, что матч Свитолиной с футболом перекрывается(
    есть вероятность что посмотри еще
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.