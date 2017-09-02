US Open. Свитолина и Долгополов, пары, микст и юниоры

Сегодня на Открытом чемпионате США по теннису шестой день соревнований. Sport.ua представляет превью матчей с участием украинских теннисистов.
Сегодня у нас в программе одиночный разряд, пары, микст и юниоры!
Первая ракетка Украины Александр Долгополов проведет матч третьего круга против серба Виктора Троицки.
Теннисисты встречались друг с другом трижды, преимущество по личным встречам пока за Троицки. Но последний раз соперники виделись в марте, и тогда победил украинец!
На текущем турнире сербу повезло с сеткой, в первом раунде он победил Гомбоса, а во втором итальянца Травалью.
Поединок Долгополов – Троицки состоится на стадионе GRANDSTAND. Первым запуском, начало в 18:00.
На этом же стадионе в третьем запуске начнется встреча Элины Свитолиной и американки Шелби Роджерс. Украинка дважды до этого побеждала свою соперницу, последний раз – на старте сезона в Брисбене. Стоит отметить, что оба матча были трехсетовыми.
Роджерс занимает 62-место в рейтинге WTA, а по пути в третий круг обыграла свою соотечественницу Кайлу Дэй и австралийку Дарью Гаврилову. С последней матч продолжался 3,5 часа, что в женском теннисе не часто встретишь!
На корте №10 во втором раунде парного разряда Людмила Киченок и Барбора Крейчикова встретятся с американками Сако/Викери. Этот матч в третьем запуске.
В четвертом запуске на 11-м корте Ольга Савчук и Артем Ситак в миксте сыграют против пары Спирз/Кабаль.
И два матча юниорской квалификации:
Корт 10p: Элизабет Мандик – Маргарита Белоконь
Корт 19р: Али Коллинз – Виктория Дема
Источник — Sport.ua
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