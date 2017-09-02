US Open. Катерина Бондаренко завершила выступление на турнире

Odessa_Mutter, 02.09.2017 00:11]Ну вот, очередное покращение наблюдаем.Ну можно конечно утверждат...

Это говно пусть игрет там куда убегал сверкая пятками ещё и клуб обосрал.Нах такое усиление,Шоб б...

Он за Динамо играл? А Динамо напрягал даже Янг Бойз. Да и Полтава помнить тоже. Это не показа...