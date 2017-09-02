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US Open. Катерина Бондаренко завершила выступление на турнире

Украинка зачехлила ракетку и в парном разряде

  • 02.09.2017 00:11
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга парного разряда украинка в дуэте с китаянкой Лян Чэнь проиграла японско-польской паре Нао Хибино/Алисия Росольска.

US Open. Первый круг парного разряда
Нао Хибино (Япония)/Алисия Росольска (Польша) – Катерина Бондаренко (Украина)/ Лян Чэнь (Китай) – 6:4, 6:2.

Напомним, в одиночном разряде Бондаренко вылетела во втором раунде квалификации.

Источник — Sport.ua

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