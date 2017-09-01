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У Серены Уильямс родилась дочь

Американская теннисистка стала мамой

  • 01.09.2017 22:58
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instagram.com. Серена Уильямс и Алексис Оганян
© instagram.com. Серена Уильямс и Алексис Оганян

Американская теннисистка Серена Уильямс стала мамой. У 23-кратной обладательницы турниров «Большого шлема» родилась дочь. Сообщается, что девочка весит 3100 г.

Напомним, в конце 2016 года младшая из сестер Уильямс объявила о своей помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и совладельцев сайта Reddit.

Источник — Sport.ua

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