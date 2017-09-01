У Серены Уильямс родилась дочь

Катя в паре проиграла.Еще проиграл Шварцману Чилич и кто из нижней части сетки выйдет в финал, ст...

Больше половины.Длина 105 м, ширина 68 м, площадь 7140 м2.5000 - это как стандартная пятиэтажка 7...

[quote bodyanich, 01.09.2017 18:20]тю, ну заработал ну потратил, шо вас то не устраивает? или сра...

та насправді є немало дуже заможних людей в Європі (набагато заможніших за Неймара), які живуть ...