У Серены Уильямс родилась дочь

Американская теннисистка Серена Уильямс стала мамой. У 23-кратной обладательницы турниров «Большого шлема» родилась дочь. Сообщается, что девочка весит 3100 г.
Напомним, в конце 2016 года младшая из сестер Уильямс объявила о своей помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и совладельцев сайта Reddit.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.