Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дунакеси. Ястремская и Завацкая вышли в полуфинал

Украинкам осталось выиграть по одному матчу, чтобы разыграть между собой победу на турнире

  • 01.09.2017 19:55
  • 85 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская вышли в полуфинал на турнире ITF в Венгрии.

Завацкая в двух сетах разобралась с румынкой Ириной Марией Барэ: 7-6(1), 6-3. Ястремская также в двух партиях обыграла Анну Бондар из Венгрии: 6-2, 6-3.

За выход в финал грунтового турнира в Дунакеси Катарина сыграет против Александры Каданцу из Румынии, а Даяна померяется силами с еще одной представительницей Венгрии Панной Удварди.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.