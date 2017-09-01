Дунакеси. Ястремская и Завацкая вышли в полуфинал

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская вышли в полуфинал на турнире ITF в Венгрии.

Завацкая в двух сетах разобралась с румынкой Ириной Марией Барэ: 7-6(1), 6-3. Ястремская также в двух партиях обыграла Анну Бондар из Венгрии: 6-2, 6-3.

За выход в финал грунтового турнира в Дунакеси Катарина сыграет против Александры Каданцу из Румынии, а Даяна померяется силами с еще одной представительницей Венгрии Панной Удварди.