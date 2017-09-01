Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Белоконь вышла в финал квалификации юниорского турнира

16-летняя украина в двух сетах обыграла японку Анри Нагату

  • 01.09.2017 19:28
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
БТУ. Маргарита Белоконь и Элина Свитолина
© БТУ. Маргарита Белоконь и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Маргарита Белоконь вышла в финал квалификации юношеского US Open.

16-летняя спортсменка в матче первого круга обыграла 17-летнюю японку Анри Нагату. Поединок закончился победой украинки в 2 сетах: 6:3, 6:4.

В матче за выход в основную сетку турнира Белоконь сразится с американкой Элизабет Мандлик.

Напомним, в квалификации юниорского турнира сегодня сыграет еще одна украинка – Виктория Дема. Ее поединок против еще одной японки Сакуры Хосоги начнется в 20:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.