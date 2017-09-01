US Open. Белоконь вышла в финал квалификации юниорского турнира

Украинская теннисистка Маргарита Белоконь вышла в финал квалификации юношеского US Open.
16-летняя спортсменка в матче первого круга обыграла 17-летнюю японку Анри Нагату. Поединок закончился победой украинки в 2 сетах: 6:3, 6:4.
В матче за выход в основную сетку турнира Белоконь сразится с американкой Элизабет Мандлик.
Напомним, в квалификации юниорского турнира сегодня сыграет еще одна украинка – Виктория Дема. Ее поединок против еще одной японки Сакуры Хосоги начнется в 20:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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