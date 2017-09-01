US Open. День пятый. Бондаренко в паре, Савчук в миксте и две юниорки

US Open продолжается, сегодня у нас пятый игровой день. Четыре представителя Украины проведут матчи первого круга в разных разрядах.
В парном турнире выступит Катерина Бондаренко, которая в паре с китаянкой Лиан сразится с 16-й командой соревнований Хибино/Росольска. Этот поединок запланирован на 12-м корте во втором запуске.
В миксте с Артемом Ситаком выступит Ольга Савчук, они сыграют против пары Дельаква/Рам (5). Начало на 17-м корте в третьем запуске.
Также в юниорском турнире выступят Виктория Дема (9) против Сакуры Хосоги, и Маргарита Белоконь против Анри Нагаты (12).
Источник — Sport.ua
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