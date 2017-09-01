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ДОЛГОПОЛОВ: «Выходя на корт вчера, я понятия не имел, как буду играть»

Украинский теннисист прокомментировал победу над Томашем Бердыхом во втором круге US Open

  • 01.09.2017 10:25
  • 174 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Украинец Александр Долгополов прокомментировал победу над Томашем Бердыхом во втором круге US Open.
 
«Это фантастика! Особенно, учитывая то, что день для меня начался не так просто. Вчера я провел пятисотовый поединок. Выходя на корт вчера, я понятия не имел, как буду играть, поэтому это невероятно, что мне удалось войти в игру, побороться и продемонстрировать хороший теннис. 
 
Сомневался ли я, смогу ли вернуться на прежний уровень из-за травм? Мой уровень тенниса не был проблемой, вся проблема как раз в травмах. Я делал паузу, старался восстановиться. Это история моих последних четыре лет в туре.
 
Откуда у меня такая разнообразная игра? Мой папа старался научить меня каждому удару, а я развивал эти умения на протяжении карьеры. Мне нравится действовать вариативно, интересно находить, что соперник не любит, найти его слабые точки. Конечно, каждый день складывается по-разному, но сегодня это сработало», – сказал Долгополов.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Vadim998
      Vadim998, 01.09.2017 10:41
    0
    Красавчик, теперь и дальше в том же духе! Удачи!!!!!!!!!!!!!
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