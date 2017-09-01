СВИТОЛИНА: «Удивилась, когда узнала, что буду играть на главном корте»

Первая ракетка Украины пообщалась с журналистами после победы во втором раунде US Open.

«Ощущения после матча на арене Артура Эша? Это было здорово, всегда приятно играть на самом большом корте. Была очень удивлена, что мой матч поставили на этот корт. Конечно, было немного нервное состояние, но это нормально для всех игроков, когда они выступают на турнире Большого Шлема. Я слышала, что некоторые теннисисты жаловались на чрезмерный шум из-за крыши на стадионе, но я играла под открытым небом, так что все было отлично. Единственное, немного тяжело было из-за тени, которую создает крыша. А так все прошло нормально, мне очень понравилось. Мои первые воспоминания о Нью-Йорке связаны именно с теннисом, я с детства мечтала выступить на этой арене, а сегодня это случилось, так что я очень рада.

Что я думаю о поражениях топ-игроков на ранней стадии соревнований? Я знаю, что несколько ведущих теннисисток выбыли, но так бывает. В каждом матче соперник хочет тебя обыграть, а в матчах с топ-теннисистами - так тем более. Также по-моему все эти матчи прошли в трех сетах, это были тяжелые поединки. Но так случается. На этом Шлеме многие также борются за первую строчку в рейтинге. Я знаю, что также нахожусь высоко в рейтинге, поэтому стараюсь максимально настраиваться на каждую игру, потому что все игроки сейчас чувствую голод к победам.

Мое мнение по поводу wild card для Марии Шараповой и ее матчей на Центральном корте? У каждого может быть свой взгляд, я не общаюсь прямо с каждым игроком в туре, поэтому не могу сказать, что все на этот счет думают. Лично я об этом вообще не думаю, меня это не особо заботит. У меня своя дорога и своя карьера, я стараюсь фокусироваться на этом. Говорить о ком-то за его спиной тоже не люблю, лучше я буду заниматься собой и не задумываться о других.

Завтра у меня будет день отдыха между матчами. Мне пришлось играть два поединка из-за дождя, но ничего, так случается. К счастью, я выиграла оба матча и очень рада. Я буду отдыхать, хотя и на корт тоже выйду для подготовки. Что касается следующего раунда против Шелби Роджерс или Дарьи Гавриловой, то я играла с обеими, в том числе и в этом году. У меня остались хорошие воспоминания и я знаю, в какой теннис они играют. Для меня это будет новый матч и отличный шанс показать свою игру».