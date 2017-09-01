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US Open. Дема и Белоконь сыграют в квалификации юниорского турнира

Украинские теннисистки дебютируют на турнирах Большого Шлема

  • 01.09.2017 08:02
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16-летняя Виктория Дема получила девятый номер посева и в первом раунде встретится с японкой Сакурой Хосоги.

В свою очередь, 16-летняя Маргарита Белоконь, в своём первом матче на юниорских «мэйджорах» также сыграет против представительницы Японии - двенадцатой сеяной Анри Нагаты.

Источник — Большой теннис Украины

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