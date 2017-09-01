US Open. Дема и Белоконь сыграют в квалификации юниорского турнира

16-летняя Виктория Дема получила девятый номер посева и в первом раунде встретится с японкой Сакурой Хосоги.
В свою очередь, 16-летняя Маргарита Белоконь, в своём первом матче на юниорских «мэйджорах» также сыграет против представительницы Японии - двенадцатой сеяной Анри Нагаты.
Источник — Большой теннис Украины
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