US Open. Дема и Белоконь сыграют в квалификации юниорского турнира

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35-ый чемпионат мира. День 2. Аверины снова первые 09:11 — slava_novogorsku Укрожопы как всегда, если пишут о победе россиянок, то сразу коменты : Винер всех купила, самый с... 08:49 — Гена Одесский во первых КЛИЧКО ,а не кличка!во вторых кому как ,я имел ввиду Владимира!хотя бы из ходя из того,... 08:46 — alekos59 Хотелось бы напомнить русскому мелитопольцу как Бубка выступил на последней своей Олимпиаде, не п... 08:41 — atlet85 А ты какого Кличка имеешь ввиду?

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