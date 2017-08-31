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US Open. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Киченок и Родионова в своем первом матче не допустили ни одного критического момента на своей подаче

  • 31.08.2017 23:48
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  • 1 комментария
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде US Open.

В первом круге наша теннисистка в паре с Анастасией Родионовой, представляющей Австралию, уверенно обыграла в двух сетах американско-чешский дуэт Кэтрин Беллис и Маркета Вондрушова – 6:3 6:4.

Киченок и Родионова в своем первом матче на Шлеме реализовали 3 из 7 брейк-поинтов и не допустили ни одного критического момента на своей подаче.

Во втором раунде Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют против победителя встречи Макарова / Веснина - Брэди / Риск.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 01.09.2017 00:15
    0
    Хорошая и несколько неожиданная победа, но в следующем круге играть против главных фавориток турнира.
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