US Open. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде US Open.

В первом круге наша теннисистка в паре с Анастасией Родионовой, представляющей Австралию, уверенно обыграла в двух сетах американско-чешский дуэт Кэтрин Беллис и Маркета Вондрушова – 6:3 6:4.

Киченок и Родионова в своем первом матче на Шлеме реализовали 3 из 7 брейк-поинтов и не допустили ни одного критического момента на своей подаче.

Во втором раунде Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют против победителя встречи Макарова / Веснина - Брэди / Риск.