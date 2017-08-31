US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде US Open.
В первом круге наша теннисистка в паре с чешкой Барборой Крейчиковой уверенно обыграла в двух сетах японско-чешский дуэт Макото Ниномия / Рената Ворачова – 6:2 6:2.
Во втором раунде Людмила Киченок и Барбора Крейчикова сыграют против победителя встречи Како / Викери – Доден / Мария.
Источник — Sport.ua
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