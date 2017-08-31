Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинка в паре с чешкой Барборой Крейчиковой уверенно обыграла в двух сетах японско-чешский дуэт

  • 31.08.2017 19:49
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок

 

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде US Open.

В первом круге наша теннисистка в паре с чешкой Барборой Крейчиковой уверенно обыграла в двух сетах японско-чешский дуэт Макото Ниномия / Рената Ворачова – 6:2 6:2.

Во втором раунде Людмила Киченок и Барбора Крейчикова сыграют против победителя встречи Како / Викери – Доден / Мария.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.