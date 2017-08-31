US Open. Долгополов одолел Бердыха и вышел в третий круг

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов после невзрачного первого матча на Открытом чемпионате США по теннису сумел победить 15 ракетку турнира Томаша Бердыха из Чехии.

Поединок второго круга продолжался почти 3 часа и закончился в четырех сетах.

US Open. 2-й круг

Александр Долгополов (Украина) – Томаш Бердых (Чехия) – 3:6, 6:1, 7:6(5), 6:2.

Бердых с трудом взял свою первую подачу, но уже во втором гейме полностью переиграл Долгополова и повел с брейком 2:0. Далее оба теннисиста более-менее уверенно защищали свои подачи вплоть до счета 5:3 в пользу чеха. Украинец получил возможность выровнять положение в сете, но не смог реализовать брейкпоинт. С первого сетбола Бердых закончил партию.

На старте второго сета Долгополов заработал еще один брейк, но снова не смог его реализовать. Подача украинца заметно улучшилась, а в 4 гейме он заработал двойной брейкпоинт и повел в счете 3:1. Избиение чеха продолжись и в следующих 2 геймах - 5:1 в пользу Долгополова. Седьмой гейм соперники отыграли на больше-меньше, но со второго сетбола лучший украинский теннисист сравнял счет в матче.

В третьем сете игра пошла совсем по-другому. Бердых взял первый гейм, а после этого теннисисты обменялись брейками. Долгополов сравнял счет в партии и игра успокоилась. В 9 гейме украинец неожиданно заработал двойной брейкпоинт, но представитель Чехии смог защитить свою подачу. Судьба сета решилась на тай-брейке: Александр быстро повел со счетом 6:2, но только с четвертого сетбола смог забрать партию.

Начало четвертого сета показало, что Долгополов чуть лучше готов физически, но мощнейшая подача Бердыха не давала ему шансов сделать брейк в первых геймах. Только в шестом гейме украинский теннисист снова заработал возможность выиграть очко на подаче соперника. Со второго раза Долгополов сумасшедшим бэкхендом взял подачу соперника. Следующие два очка Александр выиграл без особых трудностей и оформил победу в 4 сетах над 15 ракеткой турнира. Браво, Саша!

В третьем раунде Долгополова ждет встреча с представителем Сербии Виктором Троицки (#52ATP).

Напомним, лучший результат украинца на US Open – выход в 4-й раунд в 2011 году.