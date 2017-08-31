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US Open. Свитолина обыграла Родину и повторила личный рекорд

Украинка вышла в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису

  • 31.08.2017 19:45
  • 395 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала вторую победу на Открытом чемпионате США по теннису. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла россиянку Евгению Родину.

US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Евгения Родина (Россия) – 6:4, 6:4.

Соперницы взяли свои подачи на старте первого сета, а в третьем гейме Свитолина реализовала брейк-поинт. Украинка удерживала преимущество и создавала огромные проблемы россиянке на ее подаче, но на счете это не отразилось. В решающем для себя 10-м гейме Свитолина совлада с эмоциями и завершила партию победой.

Первые четыре гейма второго сета были сыграны в равной борьбе, а в пятом украинка «под ноль» взяла подачу россиянки. В седьмом гейме Свитолина еще раз огорчила Родину на ее подаче и максимально приблизилась к победе в матче. Но, соперница нашей теннисистки сдаваться не собиралась и вырвала следующие два очка. При счете 5:4 Свитолина не допустила предыдущих ошибок и не оставила шансов сопернице.

Таким образом, третья встреча укрианки и россиянки завершилась очередной победой нашей теннисистки.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (#62WTA) - Дарья Гаврилова (#20WTA). Напомним, далее третьего круга US Open украинка еще не проходила.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Оліярник
    online
      Андрій Оліярник, 31.08.2017 19:51
    -2
    Гра нульова
    Ссылка
    Андрій Оліярник
    online
      Андрій Оліярник, 31.08.2017 19:52
    0
    За дебютную путевку в четвертый раунд украинка поспорит с победительницей матча Шелби Роджерс - Дарья Гаврилова.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2017 19:53
    0
    Еля молодчинка: без надзусиль продовжує рухатися вперед в економ-режимі. Далі має прийти і більш якісна гра від нашої зірочки.
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