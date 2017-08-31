US Open. Свитолина обыграла Родину и повторила личный рекорд

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала вторую победу на Открытом чемпионате США по теннису. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла россиянку Евгению Родину.

US Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Евгения Родина (Россия) – 6:4, 6:4.

Соперницы взяли свои подачи на старте первого сета, а в третьем гейме Свитолина реализовала брейк-поинт. Украинка удерживала преимущество и создавала огромные проблемы россиянке на ее подаче, но на счете это не отразилось. В решающем для себя 10-м гейме Свитолина совлада с эмоциями и завершила партию победой.

Первые четыре гейма второго сета были сыграны в равной борьбе, а в пятом украинка «под ноль» взяла подачу россиянки. В седьмом гейме Свитолина еще раз огорчила Родину на ее подаче и максимально приблизилась к победе в матче. Но, соперница нашей теннисистки сдаваться не собиралась и вырвала следующие два очка. При счете 5:4 Свитолина не допустила предыдущих ошибок и не оставила шансов сопернице.

Таким образом, третья встреча укрианки и россиянки завершилась очередной победой нашей теннисистки.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (#62WTA) - Дарья Гаврилова (#20WTA). Напомним, далее третьего круга US Open украинка еще не проходила.