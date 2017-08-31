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МУГУРУСА: «Стараюсь концентрироваться на победах, а не на рейтинге»

Испанская теннисистка – о выступлении на Открытом чемпионате США

  • 31.08.2017 18:02
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая является одной из главных претенденток на выигрыш US Open, рассказала о поединке второго круга против представительницы Китая Дуань Инъин: 6:4, 6:0.

«Мне кажется, первый сет был равным. Она высокая и очень мощно пробивала, поэтому мне понадобилось больше времени, чтобы приспособиться к ее ударам. Все решали несколько очков, так что я рада, что боролась и смогла завершить его в свою пользу. А во втором сете я почувствовала себя лучше и уже привыкла к ее игре.

Каково впервые выйти в третий раунд? Я чувствую облегчение. Я несколько лет проигрывала во втором круге и не знаю, почему так происходило. Я рада, что выиграла этот матч, и постараюсь пройти еще дальше».

Также испанка оценила свои шансы стать первой ракеткой мира в этом сезоне.

«Все, чего я сейчас хочу, это выигрывать матчи, а рейтинг рано или поздно сам придет. Я стараюсь больше концентрироваться здесь на победах, нежели на позиции в рейтинге, так как она зависит от того, сколько я выиграю матчей и как далеко пройду по сетке», – сказала Мугуруса.

Источник — Большой теннис Украины

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