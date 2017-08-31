Александр ДОЛГОПОЛОВ: «История с договорняком похожа на цирк»

Украинский теннисист Александр Долгополов рассказал о расследовании TIU своего поединка против Тьягу Монтейру.

«Хотите мой честный ответ? Плевать я хотел, если честно, потому что это все похоже цирк. Я читал эту статью, в которой автор опирался на статистику моих брейкпоинтов. Вы серьезно? Вы смотрите на статистику и говорите, что это был договорный матч, потому что существует этот рынок ставок. Я даже не хочу это обсуждать, - сказал Александр Долгополов во время пресс-конференции в Нью-Йорке. - Со мной связывался анти-коррупционный комитет (TIU), я уважаю их работу, они получили от меня всю необходимую информацию.

В конце концов, я ни во что не вовлечен. Но в итоге эти ребята все равно пишут подобный бред. Для меня, если вы пишите подобные вещи до самого расследования, это выглядит как полная глупость. Пытались ли меня вовлечь в договорные матчи? Не особо, у меня не так много друзей в социальных сетях. Если ты слишком часто раздаешь свой номер телефона, то такое может случится, но я таких случаев даже не припоминаю. Каждый раз, когда я захожу на свою страницу, то удаляю сообщений 10, потому что кто-то угрожает или пишет что-то в этом духе в адрес моей семьи».

Однако, такого ответа журналистам показалось недостаточно и на пресс-конференции вновь вернулись к этой теме.

«Хотите перейти к предсказаниям? Уже в третий раз хотите спросить. Я пришел сюда после пятисетового матча, а вы все спрашиваете меня о ставках. Можете спросить что-то нормальное? Не хочу я отвечать на эти глупые вопросы. Я старался как мог в том поединке, да, мне не удалось показать свою лучшую игру. Я много тренировался накануне, потому что в матче с Ником Кириосом в Цинциннати не чувствовал себя хорошо. Физически я был слаб, я просто терял сознание в том матче, меня совсем не радовало мое состояние и перед Нью-Йорком я знал, что предстоит над этим поработать. Я много работал и устал. Вы сказки пишете или новости?

Я уверен, что TIU проведет справедливое расследование. Они получили довольно личные сведения и, думаю, если вы что-то такое сделали, то они смогут это найти. Я предоставил им всю информацию, у них больше не было ко мне вопросов и тема была закрыта. Я слышал новости, что три матча с Уимблдона попали под подозрение, но мы читаем об этом постоянно, хотя пока не видим, чтобы кого-то поймали или отстранили. Мне кажется, в TIU работают довольно серьезные люди, они ответственно относятся к делу. Я разговаривал с ими несколько раз. Они получают много сведений и это просто странно, что в итоге они ничего не находят».

В среду Александр Долгополов оформил пятисетовую победу в первом раунде Открытого чемпионата США. Сегодня украинец проведет поединок второго круга против Томаша Бердыха, посеянного под 15-м номером.