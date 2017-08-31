US Open. Матчи второго круга Свитолиной и Долгополова и парный разряд

В четвертый день US Open состоится пять поединков с участием украинцев.

Главным матчем игрового дня станет встреча первой ракетки Украины Элины Свитолиной с россиянкой Евгенией Родиной. Матч состоится на стадионе имени Артура Эша в первом запуске. Начало встречи в 18:00.

Соперницы дважды встречались друг с другом за прошедший календарный год, оба матча выиграла украинка, не отдав сопернице ни сета.

В текущем рейтинге WTA Родина занимает 89-е место.

На 17-м корте в первом запуске состоится игра Александра Долгополова против 15-й ракетки турнира Томаша Бердыха. Начало в 18:00.

Теннисисты пять раз играли друг с другом, преимущество на стороне чеха 4:1. Правда, последний раз теннисисты встречались в 2015-м году и тогда победил украинец.

Также сегодня пройдут поединки парного разряда:

Корт №7. Третий запуск. Бэйлис/Вондруошова – Н. Киченок/Родионова

Корт №16. Первый запуск. Л. Киченок/Крейчикова – Ниномия/Воракова (15)

Корт №16. Четвертый запуск. Бертенс/Ларссон (11) – Гергес/Савчук