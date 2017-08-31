US Open. Возняцки, Цибулкова, Зверев и Цонга покинули турнир

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Динамо подписало 19-летнего грузинского защитника 08:14 — ivanmestnii Они главную команду не могут до кучи сложить! Представляю,какой бардак в академии 06:53 — Вадим Гальцев Не устаю восхищаться "лучшей в мире академией" ! Очередного воспитанника для Динамо и...