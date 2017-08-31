US Open. Возняцки, Цибулкова, Зверев и Цонга покинули турнир

US Open продолжает нести потери теннисных грандов уже после первого-второго круга.
Ранее вылетели Симона Халеп, Йоханна Конта и Анжелик Кербер.
Минувшей ночью ТОП-10 мирового рейтинга лишился Каролин Возняцки и Доминики Цибулковой. Датчанка проиграла Екатерине Макаровой – 2:6, 7:6 (5), 1:6, а словачка Слоун Стивенс – 2:6, 7:5, 3:6.
Что касается мужской сетки, то из первого эшелона теннисистов отметим вылеты во втором круге Александра Зверева и Жо-Уилфрида Цонга.
Немецкий теннисист проиграл Борна Чоричу – 6:3, 5:7, 6:7(1), 6:7(4), а француз – Шаповалову из Канады: 4:6, 4:6, 6:7(3).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.