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US Open. Катерина Козлова завершила свои выступления

Украинка уступила Севастовой

  • 31.08.2017 07:20
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Jimmier48 Photography
© Jimmier48 Photography

Украинка Катерина Козлова завершила свои выступления на US Open после второго круга.

Минувшей ночью Козлова проиграла 16-й ракетке турнира латышке Анастасии Севастовой – 4:6, 4:6.

Тем не менее, победа в квалификации и выход во второй раунд «основы» позволят украинке рассчитывать на возвращение в ТОП-100 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

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