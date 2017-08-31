US Open. Катерина Козлова завершила свои выступления

Украинка Катерина Козлова завершила свои выступления на US Open после второго круга.
Минувшей ночью Козлова проиграла 16-й ракетке турнира латышке Анастасии Севастовой – 4:6, 4:6.
Тем не менее, победа в квалификации и выход во второй раунд «основы» позволят украинке рассчитывать на возвращение в ТОП-100 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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