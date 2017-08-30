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US Open. Долгополов с трудом обыграл Штруффа

Следующим соперником киевлянина станет Томаш Бердых

  • 30.08.2017 21:03
  • 144 просмотров
  • 1 комментария
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Александр Долгополов вышел во второй раунд US Open.

В стартовом поединке турнира украинец с трудом одолел немца Яна-Леннарда Штруффа: 3-6 6-3 6-2 1-6 6-3.

В следующем круге Долгополов сыграет против чеха Томаша Бердыха.

Отметим, что Александр вышел во второй круг впервые за четыре года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Remark79
    online
      Remark79, 30.08.2017 21:10
    0
    Та яке там "с трудом"! На що поставив так і зіграв.
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