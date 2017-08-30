US Open. Долгополов с трудом обыграл Штруффа

Александр Долгополов вышел во второй раунд US Open.
В стартовом поединке турнира украинец с трудом одолел немца Яна-Леннарда Штруффа: 3-6 6-3 6-2 1-6 6-3.
В следующем круге Долгополов сыграет против чеха Томаша Бердыха.
Отметим, что Александр вышел во второй круг впервые за четыре года.
Источник — Sport.ua
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