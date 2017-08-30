Последние комментарии

US Open. Долгополов с трудом обыграл Штруффа 21:10 — Remark79 Та яке там "с трудом"! На що поставив так і зіграв.

Ярмоленко вошел в топ-5 самых дорогих покупок в истории Боруссии 21:10 — korrdon Видишь какая беда, у тебя может подгорать сколько угодно, но в плане трансферов ДК вторая лига на...

Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете Универсиады 21:09 — Remark79 Знав би, що тебе розстріляють як медаль не візьмеш то тоже б взяв)))