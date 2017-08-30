Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что в итоге показала хорошую игру»

Cо счетом 6-0 6-7(5) 6-3 Элина Свитолина обыграла чешку Катержину Синякову в первом круге заключительного мэйджора сезона. Матч начался еще вчера, но из-за дождя поединок был остановлен на старте тайбрейка во второй партии.



- Вчера я играла хорошо, но Синякова также хороший игрок, она знает как возвращаться в матч, что она и сделала, - сказала Свитолина в интервью на корте. - Мне не повезло, что наш матч остановили, потому что я показывала приличный уровень игры. Сегодня, когда мы вернулись на корт, то я не могла собраться с мыслями, мне было сложно сконцентрироваться. Соперница была в лучшем положении, потому что ей было нечего терять, так что она могла играть свободнее. Я рада, что в итоге все-таки показала хорошую игру. Я боролась за каждый мяч. Если ты в этот момент не силен психологически, то остается только бороться и ждать, когда у тебя появятся твои шансы.



Во втором круге Открытого чемпионата США украинка сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (WTA 89). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0 (Нью-Хейвен'16, Тайбэй'17).