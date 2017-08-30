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Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что в итоге показала хорошую игру»

Первая ракетка Украины о старте на US Open-2017

  • 30.08.2017 20:05
  • 782 просмотров
  • 8 комментария
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Cо счетом 6-0 6-7(5) 6-3 Элина Свитолина обыграла чешку Катержину Синякову в первом круге заключительного мэйджора сезона. Матч начался еще вчера, но из-за дождя поединок был остановлен на старте тайбрейка во второй партии.

- Вчера я играла хорошо, но Синякова также хороший игрок, она знает как возвращаться в матч, что она и сделала, - сказала Свитолина в интервью на корте. - Мне не повезло, что наш матч остановили, потому что я показывала приличный уровень игры. Сегодня, когда мы вернулись на корт, то я не могла собраться с мыслями, мне было сложно сконцентрироваться. Соперница была в лучшем положении, потому что ей было нечего терять, так что она могла играть свободнее. Я рада, что в итоге все-таки показала хорошую игру. Я боролась за каждый мяч. Если ты в этот момент не силен психологически, то остается только бороться и ждать, когда у тебя появятся твои шансы.

Во втором круге Открытого чемпионата США украинка сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (WTA 89). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0 (Нью-Хейвен'16, Тайбэй'17).

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 30.08.2017 20:13
    +1
    Хороша гра? Ні, не чули.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 30.08.2017 20:17
    +1
    Плохо дело. Если Элина считает, что вчера играла хорошо, то у меня для нее и ее перспектив плохие новости. Может, кто-то в команде устроит ей разбор полетов?
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    Andy Van
      Andy Van, 30.08.2017 20:46
    +3
    Ну это скорее всего для придания себе уверенности в матче с Родиной. В третьей партии, после 2:2 она начала не бояться играть, а именно ИГРАТЬ, что и дало результат. Хочется надеется, что таким будет весь матч с россиянкой.
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    Disiny2
      Disiny2, 30.08.2017 20:52
    0
    Как бы Элина не словила звездочку на протяжении успешного сезона. Торонто, не показывая сверхтенниса взяла, но USo без запредельной самоотдачи взять не реально. Может это, конечно, недонастрой первых раундов, а может и ее уровень на данный момент. Надо как-то не очень жестко, но вразумительно кое-кому в команде дать понять - так играть нельзя&#65281;
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 30.08.2017 21:03
    +1
    Элина соберись и покажи свой класс!
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.08.2017 21:06
    0
    Еліні потрібно додавати в агресії. Дуже багато тенісисток грають у більш силовий теніс, ніж Світоліна. Синякова не виключення. Але я б нестав драматизувати щодо сьогоднішнього матчу, як на мене така гра Еліни типова для неї у перших раундах. При рахунку 5:3 чи 5:4 потрібно було закінчувати матч і план би повністю спрацював. Але Синякова в цей час почала все попадати і не склалося. Думаю, з Родіною мало би бути легше.
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    posadena
    online
      posadena, 30.08.2017 21:07
    0
    Так Родіна росіянка чи чешка??
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.08.2017 21:11
    0
    posadena, 30.08.2017 21:07
    Так Родіна росіянка чи чешка??
    росіянка
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