US Open. Свитолина обыграла Синякову и вышла во второй круг

На якій логіці, спєц хрєнов??? Про сьогоднішній матч ЕС і двотижневу гру Г в НХ??? Якщо це аналіт...

Я не розумію твого тупого сленгу, вибач.Зроби надзусилля, напиши так, щоб хоч трохи було зрозуміл...

Значить не дано))) Для курячих мозгів і так званого диванного "експерта" це нормально, ...

Давайте не будем устраивать срач в обычно спокойной теннисной ветке. Долгополов, кстати, ведет 2:...

Остапенко вчера сама чуть домой не поехала, а ведь у нее была весьма удобная соперница)

еще два круга, а дальше Остапенко и домой

Молодец Элина, все таки дожала соперницу, но так играть нельзя, ни каких нервов не хватит. Дальше...

Не сказал бы. Стабильно попадать ей тяжело, много ошибок и необдуманных решений. Стоило Элине нем...