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US Open. Свитолина обыграла Синякову и вышла во второй круг

Украинская теннисистка одержала победу в поединке, который вчера был прерван из-за дождя

  • 30.08.2017 19:19
  • 858 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Двухдневное противостояние лучшей теннисистки Украины Элины Свитолины и представительницы Чехии Катерины Синяковой на кортах US Open закончилось в пользу нашей спортсменки.

Напомним, вчера поединок был прерван из-за дождя при счете 6:0, 6:6(2:1) в пользу Свитолиной.

Сегодня чешка одержала верх на тейбрейке и перевела встречу в финальный третий сет, на котором повела с брейком 2:0. К счастью, первая ракетка Украина смогла отыграть преимущество Синяковой и выиграть поединок.

US Open. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:0, 6:7(5), 6:3

В следующем раунде украинку ждет противостояние с победительницей поединка Евгения Родина (Россия) - Эжени Бушар (Канада).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 30.08.2017 19:24
    +3
    Смотрел. Хорошо , что аптека недалеко.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 30.08.2017 19:25
    0
    Фух. За эти два дня эмоции близки к исчерпанию. Если так пойдет дальше, меня на весь турнир не хватит. Интересно послушать, что Элина скажет на прессухе.
    Родина выиграла первый сет у Бушар.
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    deN_92
    online
      deN_92, 30.08.2017 19:29
    -1
    Що не каже, але потрібно віддати належне тій Синяковій, дуже бойова, аж занадто...
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    movkli
      movkli, 30.08.2017 19:30
    +2
    stopor2016, 30.08.2017 19:24
    Смотрел. Хорошо , что аптека недалеко.
    в холодильнике?)))
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 30.08.2017 19:34
    +1
    deN_92, 30.08.2017 19:29
    Що не каже, але потрібно віддати належне тій Синяковій, дуже бойова, аж занадто...
    Не сказал бы. Стабильно попадать ей тяжело, много ошибок и необдуманных решений. Стоило Элине немного начать играть в теннис вместо бадминтона, и стало очевидно, кто есть кто. Тем не менее, у Синяковой еще все впереди, 21 год всего. Чешки вообще вырастили и продолжают растить мощное поколение.
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 30.08.2017 19:34
    0
    Молодец Элина, все таки дожала соперницу, но так играть нельзя, ни каких нервов не хватит. Дальше надо играть более уверенно и конечно наладить подачу, а то с такой подачей далеко не пройдешь.
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    brighi10
    online
      brighi10, 30.08.2017 19:35
    -2
    еще два круга, а дальше Остапенко и домой
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 30.08.2017 19:39
    0
    brighi10, 30.08.2017 19:35
    еще два круга, а дальше Остапенко и домой
    Остапенко вчера сама чуть домой не поехала, а ведь у нее была весьма удобная соперница)
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