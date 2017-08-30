US Open. Свитолина обыграла Синякову и вышла во второй круг

Двухдневное противостояние лучшей теннисистки Украины Элины Свитолины и представительницы Чехии Катерины Синяковой на кортах US Open закончилось в пользу нашей спортсменки.
Напомним, вчера поединок был прерван из-за дождя при счете 6:0, 6:6(2:1) в пользу Свитолиной.
Сегодня чешка одержала верх на тейбрейке и перевела встречу в финальный третий сет, на котором повела с брейком 2:0. К счастью, первая ракетка Украина смогла отыграть преимущество Синяковой и выиграть поединок.
US Open. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:0, 6:7(5), 6:3
В следующем раунде украинку ждет противостояние с победительницей поединка Евгения Родина (Россия) - Эжени Бушар (Канада).
Источник — Sport.ua
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Родина выиграла первый сет у Бушар.
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