Дунакеси. Завацкая и Ястремская вышли в четвертьфинал

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая преодолели второй круг на турнире ITF в Венгрии.
Ястремская в трех сетах справилась с представительницей Словакии Шанталь Шкамловой: 4-6, 6-3, 6-3. Завацкая также в трех партиях обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини: 3-6, 6-4, 6-2.
За выход в полуфинал грунтового турнира в Дунакеси Даяна сыграет против победительницы пары Анна Бондар (Венгрия) - Анастасия Прибылова (Россия), а Катарина померяется силами с лучшей из пары Полона Херцог (Совения) - Ирина Мария Бара (Румыния).
Источник — Sport.ua
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