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Дунакеси. Завацкая и Ястремская вышли в четвертьфинал

Украинские теннистстки продолжают борьбу на турнире в Венгрии

  • 30.08.2017 17:58
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая преодолели второй круг на турнире ITF в Венгрии.

Ястремская в трех сетах справилась с представительницей Словакии Шанталь Шкамловой: 4-6, 6-3, 6-3. Завацкая также в трех партиях обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини: 3-6, 6-4, 6-2.

За выход в полуфинал грунтового турнира в Дунакеси Даяна сыграет против победительницы пары Анна Бондар (Венгрия) - Анастасия Прибылова (Россия), а Катарина померяется силами с лучшей из пары Полона Херцог (Совения) - Ирина Мария Бара (Румыния).

Источник — Sport.ua

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