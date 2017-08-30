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КОЗЛОВА: «Пришлось хорошенько поработать за каждое выигранное очко»

Украинская теннисистка рассказала о своей победе в матче первого клуга основной сетки US Open

  • 30.08.2017 09:55
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Катерина Козлова – единственный представитель Украины, прошедший сито квалификации US Open. Более того, уроженка Николаева первой из наших соотечественников вступила в борьбу в основной сетке. В поединке первого раунда Козлова одержала впечатляющую победу над румынкой Ириной-Камелией Бегу – 6:2, 7:6 (9:7). На тай-брейке наша теннисистка ушла со счета 2:6 и одержала долгожданную победу. Тем самым, размочив счет очных встреч против румынки – 1:2. Следующей соперницей станет 16-я сеяная – Анастасия Севастова из Латвии.
 
– Катя, вы прошли всех своих соперниц в квалификации – Клоэ Пакэ (Франция), Фанни Столлар (Венгрия). Судя по всему, поединок со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой в финале стал самым сложным?
– Так и есть. И он стал самым сложным по нескольким причинам. Во-первых, он был решающим за вход в основу. Во-вторых, в теннисном плане он также складывался непросто, так как соперница хорошо двигалась по корту и допускала мало ошибок. Пришлось хорошенько поработать за каждое выигранное очко.
 
– После трех матчей с «шотклоком», что можете сказать по поводу данной инновации?
– Ничего плохого. У меня не было никаких проблем с лимитом времени, данным между розыгрышами. Считаю, правило отличное, так как многие игроки слишком его затягивают.
 
– В чем залог победы над Ириной-Камелией Бегу?
– Румынка – крепкий, опытный боец. У нее хорошая подача и она любит действовать достаточно агрессивно на задней линии. Я старалась перехватывать инициативу, когда появлялась возможность, заставляла бегать, двигать ее по корту – выводить из зоны комфорта. Что для меня значит эта победа? То, что мне предстоит очередной интересный матч на US Open (улыбается).

Источник — Xsport

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