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US Open. Цуренко проиграла Викмайер в первом круге

Украинка уступила в 2 сетах, выиграв всего 4 гейма

  • 29.08.2017 19:42
  • 892 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко закончила выступления на Открытом чемпионате США. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила представительнице Бельгии Янине Викмайер.

US Open. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 1:6.

Цуренко лучше начала первый сет и повела со счетом 2:0. К сожалению, украинка сразу же отдала сопернице преимущество, проиграв несколько геймов подряд. Викмайер легко брала свои геймы и создавала серьезные проблемы украинке на ее подаче. До конца партии Цуренко смогла выиграть только одно очко и уступила со счетом 3:6.

Второй сет начался кардинально противоположно. Бельгийка выиграла первые два гейма, а после задержки, связанной с дождем, украинка реализовала брейк. В 4 гейме Леся вела на своей подаче 40:15, но проиграла очко. На этом матч можно было заканчивать. Больше шансов зацепиться за победу хотя бы во второй партии Цуренко не имела, а Викмайер спокойно довела матч до победы.

Во втором круге бельгийская теннисистка померяется силами с победительницей пары Канепи-Скьявоне.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 29.08.2017 19:44
    +8
    Хорошо, что я этого не видел. И так хватает негатива от игры Элины.
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    deN_92
    online
      deN_92, 29.08.2017 19:49
    -1
    не повезло еліні, могла завершити матч до доща і спокійно готуватись до нової гри...а тепер прийдеться парити нерви ще в цьому матчі, який Бог зна коли відновиться...
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    Заляпанный Джокер
      Заляпанный Джокер, 29.08.2017 19:51
    +6
    Станислав Матусевич, 29.08.2017 19:44
    Хорошо, что я этого не видел. И так хватает негатива от игры Элины.

    Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
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    dudigo78
      dudigo78, 29.08.2017 19:51
    +4
    deN_92, 29.08.2017 19:49
    не повезло еліні, могла завершити матч до доща і спокійно готуватись до нової гри...а тепер прийдеться парити нерви ще в цьому матчі, який Бог зна коли відновиться...
    тут ще не факт, що виграє. Хоча дивлячись як розвивались події в матчі, то перерва ще може піти Еліні на користь
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 29.08.2017 19:52
    +3
    Заляпанный Джокер, 29.08.2017 19:51
    Станислав Матусевич, 29.08.2017 19:44
    Хорошо, что я этого не видел. И так хватает негатива от игры Элины.

    Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
    думаю там краще взагалі не дивитись. Повезти на євро по суті другий склад - це плювок в обличчя власних вболівальників. Буки ставлять нашу збірну на останнє місце
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 29.08.2017 20:01
    +4
    Заляпанный Джокер, 29.08.2017 19:51

    Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
    Тот ужас я хоть смотреть не буду, поскольку вижу, что из себя представляет, а точнее, не представляет наша команда. Но Леся-то была в топ-30, а Элина вообще в элите находится! И играть они способны совершенно по-другому.
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