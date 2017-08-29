US Open. Цуренко проиграла Викмайер в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко закончила выступления на Открытом чемпионате США. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила представительнице Бельгии Янине Викмайер.

US Open. 1-й круг

Леся Цуренко (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 1:6.

Цуренко лучше начала первый сет и повела со счетом 2:0. К сожалению, украинка сразу же отдала сопернице преимущество, проиграв несколько геймов подряд. Викмайер легко брала свои геймы и создавала серьезные проблемы украинке на ее подаче. До конца партии Цуренко смогла выиграть только одно очко и уступила со счетом 3:6.

Второй сет начался кардинально противоположно. Бельгийка выиграла первые два гейма, а после задержки, связанной с дождем, украинка реализовала брейк. В 4 гейме Леся вела на своей подаче 40:15, но проиграла очко. На этом матч можно было заканчивать. Больше шансов зацепиться за победу хотя бы во второй партии Цуренко не имела, а Викмайер спокойно довела матч до победы.

Во втором круге бельгийская теннисистка померяется силами с победительницей пары Канепи-Скьявоне.