US Open. Цуренко проиграла Викмайер в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко закончила выступления на Открытом чемпионате США. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила представительнице Бельгии Янине Викмайер.
US Open. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 1:6.
Цуренко лучше начала первый сет и повела со счетом 2:0. К сожалению, украинка сразу же отдала сопернице преимущество, проиграв несколько геймов подряд. Викмайер легко брала свои геймы и создавала серьезные проблемы украинке на ее подаче. До конца партии Цуренко смогла выиграть только одно очко и уступила со счетом 3:6.
Второй сет начался кардинально противоположно. Бельгийка выиграла первые два гейма, а после задержки, связанной с дождем, украинка реализовала брейк. В 4 гейме Леся вела на своей подаче 40:15, но проиграла очко. На этом матч можно было заканчивать. Больше шансов зацепиться за победу хотя бы во второй партии Цуренко не имела, а Викмайер спокойно довела матч до победы.
Во втором круге бельгийская теннисистка померяется силами с победительницей пары Канепи-Скьявоне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
Хорошо, что я этого не видел. И так хватает негатива от игры Элины.
Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
Подождите. Послезавтра - начало Евробаскета. Там вообще полный мрак ожидается в исполнении сб. Украины.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.