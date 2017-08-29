US Open. День 2. Свитолина, Цуренко и Долгополов играют матчи 1 круга

Во второй день US Open на корты выйдут три представителя Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой.

Чешская теннисистка занимает 42-е место в рейтинге WTA и для нее это третий US Open. Лучшее достижение – второй раунд в прошлом году. Также в прошлом году в парном разряде Синякова дошла до четвертьфинала.

Свитолина и Синякова ранее друг с другом не встречались.

Матч запланирован первым запуском на стадионе Луис Армстронга. Начало в 18:00.

Также первым запуском, на корте №8 стоит поединок Леси Цуренко и бельгийки Янины Викмайер. Соперницы ранее встречались в 2014-м и 2015-м годах, счет личных встреч 1:1.

Бельгийка занимает 129-е место мирового рейтинга и на US Open лучший ее результат – полуфинал в 2009-м. В свое время Янина занимала 12-е место в мире.

Начало матча в 18:00.

Ну и третьим нашим сегодняшним матчем будет игра Александра Долгополова и Яна-Леннарда Штруффа.

Штруфф занимает 49-е место рейтинга ATP и на US Open не частый гость – всего трижды до этого играл в основной сетке. Лучший результат – второй раунд.

Поединок запланирован на 14-м корте третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 22:00.

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