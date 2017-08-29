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Катерина КОЗЛОВА: «Старалась играть каждый мяч, не думая о счете»

Украинская теннисистка поделилась эмоциями после победы в матче первого клуга основной сетки US Open

  • 29.08.2017 12:00
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова вчера в шестой раз сыграла в основе турнира Большого Шлема и впервые одержала победу. Нужно сказать, что Кате очень не везло при стартовых жеребьевках на мэйджорах, ведь из пяти предыдущих матчей она три провела против топ-игроков: Агнешка Радваньска (Уимблдон-2016) и Винус Уильямс (US Open-2016 и Australian Open-2017), на Ролан Гаррос в этом году попала на соотечественницу Лесю Цуренко, а свой дебютный матч в основе на Шлеме она сыграла в Нью-Йорке против Бетани Маттек-Сандс, которая на том турнире потом чуть не обыграла Серену Уильямс в третьем круге.
 
Любопытно, что в этом году в Нью-Йорке Катя в третий раз могла сыграть против Винус Уильямс (поскольку той досталась одна из победительниц квалификации), но жребий наконец-то дал ей возможность сыграть в первом круге не с представительницей топ-50.
 
«Да, знаете, первые мысли после жеребьевки были: «Окей, я играю не с Винус», - смеется Катерина. «Матч с Бегу получился непростым. После 0-2 я вошла в игру, стала играть активнее, переходила вовремя от защиты в нападение и почувствовала свой теннис. Все шло хорошо и во втором сете, но на матчболах, наверное, сработало волнение, поэтому не получилось завершить матч при 5-3 (Катерина имела три матчбола в гейме на своей подаче, прим. авт). Дальше Бегу стала играть увереннее, и мне пришлось какое-то время играть больше от защиты, но я рада, что смогла вернуться и довести матч до победного конца.
 
Как удалось вернуться при 2-6 на тайбрейке? Я просто старалась играть каждый мяч, не думая о счете, концентрировалась на каждом розыгрыше. Думаю, я сыграла довольно цепко и стойко в этот момент. Также я думаю, что три победы в квалификации добавили мне уверенности, и я хорошо вошла в игровой ритм.
 
С кем бы хотела сыграть во втором круге? Для меня особо не имеет значения, с кем буду играть, не люблю выбирать соперников», - сказала Козлова.
 
Во втором раунде Открытого чемпионата США Катерина Козлова встретится с 16-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии, которая в первом круге победила в двух сетах немку Карину Виттхёфт. В прошлом году Катерина обыграла Севастову в их единственном очном поединке, который состоялся в четвертьфинале турнира в Стамбуле.

Источник — Большой теннис Украины

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