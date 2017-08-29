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Мария ШАРАПОВА: «Ради таких моментов нужно продолжать карьеру»

146 ракетка мира поделилась эмоциями после победы над вторым номером мирового рейтинга Симоной Халеп

  • 29.08.2017 10:55
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в первом круге US Open над второй ракеткой мира Симоной Халеп отметила, что такие матчи мотивируют ее продолжать карьеру.
 
«Никогда не знаешь, что почувствуешь, пока не выиграешь матчбол. Тогда ты не сможешь контролировать все то, что у тебя в голове. Все это того стоит. Иногда задаешься вопросом, зачем нужно продолжать карьеру. Ради таких моментов нужно продолжать карьеру.
Мы с Симоной уважаем друг друга и для нас обеих такая сетка получилась особенной. Шумиха поднялась из-за качества игр, которые мы раньше проводили. Независимо от моей статистики против Халеп, наши матчи всегда получались сложными», - сказала Шарапова.

Источник — WTA

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