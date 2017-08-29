US Open. Шарапова обыграла Халеп в первом круге

Вторая ракетка мира Симона Халеп прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису уже в первом круге. Румынская теннисистка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.

Поединок продолжался почти 3 часа и закончился победой россиянки в 3 сетах.

US Open. 1-й круг

Мария Шарапова (Россия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 4:6, 6:3.

И хотя предыдущие 6 поединков между теннисистками также заканчивались в пользу Шараповой, эксперты и букмекеры перед этим матчем больше верили в победу Халеп.

Как бы там ни было, румынка теряет 420 очков в рейтинге WTA и оставляет шанс для Элины Свитолиной обойти себя в мировой классификации. Для этого украинке необходим выход в полуфинал турнира.

Добавим, что Шарапова во втором круге сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.