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US Open. Шарапова обыграла Халеп в первом круге

Румынская теннисистка зачехлила ракетку на старте Открытого чемпионата США

  • 29.08.2017 07:48
  • 887 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Вторая ракетка мира Симона Халеп прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису уже в первом круге. Румынская теннисистка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.

Поединок продолжался почти 3 часа и закончился победой россиянки в 3 сетах.

US Open. 1-й круг
Мария Шарапова (Россия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 4:6, 6:3.

И хотя предыдущие 6 поединков между теннисистками также заканчивались в пользу Шараповой, эксперты и букмекеры перед этим матчем больше верили в победу Халеп.

Как бы там ни было, румынка теряет 420 очков в рейтинге WTA и оставляет шанс для Элины Свитолиной обойти себя в мировой классификации. Для этого украинке необходим выход в полуфинал турнира.

Добавим, что Шарапова во втором круге сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
    ruslan17c, 29.08.2017 07:59
    +1
    Я писав тиждень чи два тому, що Мугуруса фаворит турніру, а Халеп в перших раундах вилетить так і сталося..тепер дорога до трону в Еліни відкрита, головне самій пройти перші раунди де вона майже завжди так собі грає)
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 29.08.2017 08:04
    +1
    ruslan17c, 29.08.2017 07:59
    Я писав тиждень чи два тому, що Мугуруса фаворит турніру, а Халеп в перших раундах вилетить так і сталося..тепер дорога до трону в Еліни відкрита, головне самій пройти перші раунди де вона майже завжди так собі грає)
    мені здається, що тепер дорога до трону відкрита для Мугуруси)
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    Disiny2
      Disiny2, 29.08.2017 08:24
    +1
    Борьба за женский трон обостряется&#65281;По-моему, то что сейчас происходит в женском теннисе, гораздо интереснее многолетнего доминирования тетки Вильямс.
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