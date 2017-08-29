US Open. Шарапова обыграла Халеп в первом круге

Вторая ракетка мира Симона Халеп прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису уже в первом круге. Румынская теннисистка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.
Поединок продолжался почти 3 часа и закончился победой россиянки в 3 сетах.
US Open. 1-й круг
Мария Шарапова (Россия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 4:6, 6:3.
И хотя предыдущие 6 поединков между теннисистками также заканчивались в пользу Шараповой, эксперты и букмекеры перед этим матчем больше верили в победу Халеп.
Как бы там ни было, румынка теряет 420 очков в рейтинге WTA и оставляет шанс для Элины Свитолиной обойти себя в мировой классификации. Для этого украинке необходим выход в полуфинал турнира.
Добавим, что Шарапова во втором круге сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
Источник — Sport.ua
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