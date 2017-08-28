US Open. Козлова сенсационно вышла во второй раунд

В первый игровой день Открытого чемпионата США на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке вышла представительница Украины Катерина Козлова, являющаяся 118 ракеткой мира. В первом раунде нашей теннисистке противостояла 27-летняя 55-я ракетка мира Ирина Бегу из Румынии.
События в игре развивались спиралевидно: в первом сете румынка с брейком повела 2:0, но потом Козлова выиграла шесь геймов подряд и довела сет до победы. Второй сет был не менее захватывающим: сначала украинка уверенно вела 5:2 и подавала на партию, но затем проиграла три гейма подряд. Дело дошло до тайбрейка, где Катя таки дожала соперницу, победив 9:7, несмотря на то, что на тайбрейке долгое время крупно проигрывала.
В итоге Козлова в блестящем стиле обыграла румынскую соперницу в двух сетах, добыв первую победу в основной сетке турниров Большого шлема.
Во втором раунде украинка сыграет против победительницы матча между латышкой Анастасией Севастовой и немкой Сариной Виттхефт.
Источник — Sport.ua
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http://www.tennisnews.com.ua/2017/08/us-open-2017-kozlova-begu.html?m=0
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