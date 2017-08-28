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US Open. Козлова сенсационно вышла во второй раунд

Украинка в блестящем стиле обыграла румынскую соперницу в двух сетах, добыв первую победу на ТБШ

  • 28.08.2017 23:08
  • 765 просмотров
  • 3 комментария
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swedishopen.org. Катерина Козлова
© swedishopen.org. Катерина Козлова

В первый игровой день Открытого чемпионата США на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке вышла представительница Украины Катерина Козлова, являющаяся 118 ракеткой мира. В первом раунде нашей теннисистке противостояла 27-летняя 55-я ракетка мира Ирина Бегу из Румынии.

События в игре развивались спиралевидно: в первом сете румынка с брейком повела 2:0, но потом Козлова выиграла шесь геймов подряд и довела сет до победы. Второй сет был не менее захватывающим: сначала украинка уверенно вела 5:2 и подавала на партию, но затем проиграла три гейма подряд. Дело дошло до тайбрейка, где Катя таки дожала соперницу, победив 9:7, несмотря на то, что на тайбрейке долгое время крупно проигрывала.

В итоге Козлова в блестящем стиле обыграла румынскую соперницу в двух сетах, добыв первую победу в основной сетке турниров Большого шлема.

Во втором раунде украинка сыграет против победительницы матча между латышкой Анастасией Севастовой и немкой Сариной Виттхефт.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    gerzaher
    online
    gerzaher, 28.08.2017 23:15
    +1
    Не вижу прям сенсации. Кстати, Катя отыграла на тай-брейке четверной сет-болл у соперницы!!! Обзор матча:

    http://www.tennisnews.com.ua/2017/08/us-open-2017-kozlova-begu.html?m=0
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.08.2017 23:22
    +1
    Ну, блестящий стиль - это, конечно, преувеличение, поскольку провалов в игре с обоих сторон было полно. Но победа, действительно, весьма сенсационна. Это первая победа Кати в основной сетке ТБШ, с чем ее и поздравляю! Второй круг, скорее всего, станет для Козловой последним, но турнир уже можно считать для нее удавшимся.
    Куда большей сенсацией стало поражение Конты от Крунич, расчистившее дорогу для Халеп/Шараповой аж до полуфинала. Ну и плюс для Элины, конечно.
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 28.08.2017 23:43
    0
    Элине в краткосрочной перспективе вылет Конты ничего не дает. Сетка к нее дай Боже, так что смотреть так далеко нет смысла. А Катя в квалификации отличный ход набрала, так что это не сенсация в прямом смысле этого слова. Но все равно молодчина!!!
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