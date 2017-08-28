Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Козлова сыграет первый матч в основной сетке

Сегодня на корты Нью-Йорка выйдет только одна представительница Украины

  • 28.08.2017 13:30
  • 416 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

В первый игровой день Открытого чемпионата США на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке выйдет всего одна представительница Украины. Катерина Козлова сыграет против 27-летней Ирины Бегу (#55WTA).

Обе личные встречи выиграла румынка и, по мнению букмекеров, именно она является фавориткой противостояния. Но, не стоит забывать, что украинка преодолела сито квалификации US Open и сейчас находится в отличной форме. Поединок Козлова – Бегу назначен первым запуском, то есть начнется в 20:00 по Киеву. Напомним, украинка еще не разу не выходила во второй круг американского «мейджора».

Стоит упомянуть еще один интереснейший матч у женщин. В дебютном поединке на турнире вторая ракетка мира Симона Халеп сразится с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой. Статистика личных встреч на стороне россиянки (6:0), но в какой она игровой форме – неизвестно. Начало поединка ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.