US Open. Козлова сыграет первый матч в основной сетке

В первый игровой день Открытого чемпионата США на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке выйдет всего одна представительница Украины. Катерина Козлова сыграет против 27-летней Ирины Бегу (#55WTA).

Обе личные встречи выиграла румынка и, по мнению букмекеров, именно она является фавориткой противостояния. Но, не стоит забывать, что украинка преодолела сито квалификации US Open и сейчас находится в отличной форме. Поединок Козлова – Бегу назначен первым запуском, то есть начнется в 20:00 по Киеву. Напомним, украинка еще не разу не выходила во второй круг американского «мейджора».

Стоит упомянуть еще один интереснейший матч у женщин. В дебютном поединке на турнире вторая ракетка мира Симона Халеп сразится с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой. Статистика личных встреч на стороне россиянки (6:0), но в какой она игровой форме – неизвестно. Начало поединка ориентировочно в 02:00 по Киеву.