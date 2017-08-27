Симона ХАЛЕП: «Встреча против Шараповой будет для меня вызовом»

Вторая ракетка мира Симона Халеп поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с экс-чемпионкой US Open россиянкой Марией Шараповой.



«О том, что сыграю против Шараповой, узнала на корте. Я тренировалась. Моя реакция была обычной, потому что в этом году у меня постоянно тяжёлая сетка. Конечно, я подумала: «Как такое возможно, ведь это ведь только первый круг Шлема». Но я не была особо эмоциональной и нормально закончила тренировку.



По поводу её wild card, то это решают организаторы турнира. Они могут делать то, что считают нужным. Я не могу как-то комментировать их решение.



Встреча против Марии будет для меня вызовом. Она шесть раз меня обыгрывала, так что, может, у меня получится это изменить. Увидим в понедельник. Я хочу просто показать всё, на что способна, постараться выиграть этот матч и получить от этого удовольствие. Это очень важный матч.



Как я изменилась с 2014 года? Думаю, я стала другой во всех планах. Психологически, самой игрой, я чувствую себя сильнее, чем три года назад. Я стала более опытной и много раз сталкивалась со сложными ситуациями. Я готова к матчу с Шараповой, и неважно, какой будет результат. Я хочу что-то поменять и, может, я смогу победить её. Посмотрим».

Рассказала румынская теннисистка и о своих шансах стать первой ракеткой мира.



«Да, я была достаточно близка к первой строчке на Ролан Гаррос, затем на Уимблдоне, но не могу сказать этого про Цинциннати, потому что счёт матча был очень плохим для меня, поэтому это не считается.



Я больше не думаю о ней. С меня довольно. Я думала об этом слишком много, и в важные моменты на мне появлялось давление. Каждая из нас может стать первой, и если я заслужу это, так и будет, а если нет, значит нет. Раз у меня не получается это сделать, мне нужно перестать думать об этом и, возможно, я стану более расслабленной и смогу занять первую позицию», – резюмировала Халеп.



Поединок румынки и россиянки запланирован на 2:00 ночи по Киеву с понедельника на вторник.