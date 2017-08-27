US Open-2017: превью и прогнозы

Вот и подошло время последнего турнира Большого Шлема в нынешнем сезоне, а именно – Открытого чемпионата США по теннису. Уже закончилась квалификация и проведена жеребьевка основных раундов одиночных турниров, поэтому тем для обсуждений и прогнозов хватает. Итак, поехали.

Мужской одиночный разряд.

Соревнования мужчин имеют все шансы быть непредсказуемыми. Из первых одиннадцати в рейтинге турнир пропускают аж пятеро! Причем трое из них – Вавринка, Джокович и Нишикори, уже завершившие сезон из-за травм – на прошлогоднем US Open дошли минимум до полуфинала, а первые двое составляли пару финалистов. Кроме них, также не сыграют Энди Маррей, так и не сумевший восстановиться от травмы бедра, и Милош Раонич. Кого же в таком случае стоит считать претендентами на победу?

Если отталкиваться от результатов подготовительных турниров, то однозначный ответ дать трудно. Вернувший себе первую строчку рейтинга Рафаэль Надаль, начиная с Уимблдона, чувствует себя не в своей тарелке. Четвертьфинал Цинциннати, где Рафа уступил Нику Кирьосу, стал для испанца лучшим результатом за два Мастерса. В Монреале он умудрился проиграть юному канадцу Шаповалову.

Второй и последний из принимающих участие в турнире из Большой Четверки, Роджер Федерер, предпочел сэкономить силы и сыграть только в Монреале, где при не самой хорошей игре дошел до финала. Там он уступил представителю нового теннисного поколения Александру Звереву. Развить успех на хардовых американских кортах молодому немцу не удалось, и в Цинциннати он проиграл уже в первом матче еще более юному афроамериканцу Тьяфу. Сам же Мастерс в Цинциннати выиграл Григор Димитров, победивший в финале Кирьоса.

Короче говоря, ни по игре, ни по результатам однозначного фаворита вроде бы не просматривается. Но это только на первый взгляд. Если же взять во внимание опыт и умение выходить на пик формы к главным турнирам великих мастеров современного тенниса, то станет ясно, почему у букмекеров два главных фаворита. Конечно, это Федерер и Надаль. Причем именно в таком порядке. Все-таки Роджер сейчас выглядит значительно увереннее. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов настырную молодежь: Зверева, Кирьоса, Тима. Пока не очень верится, что им удастся грамотно разложить силы на двухнедельный турнир, но в одном конкретном матче им вполне по силам снять скальп с легенды. Не забываем о Димитрове и Чиличе.

Что касается сетки, то верхняя ее часть выглядит после снятия Маррея гораздо сильнее. Именно в нее попали и Рафа, и Роджер. Их гипотетическая встреча ожидается в полуфинале. Правда, по пути Надалю предстоит матч с Димитровым, а Федереру – с Кирьосом. В нижней части сетки Чиличу вряд ли что-то помешает дойти до четвертого круга, где ему может потрепать нервы переживающий очередную теннисную молодость Феррер. Загадывать полуфинал со Зверевым даже не буду, ибо его вероятность не слишком велика.

Из наших теннисистов в основной сетке US Open представлен только Александр Долгополов, стартующий против Яна-Леннарда Штруффа. Немец на этой неделе дошел до полуфинала в Уинстон-Сейлеме и вообще довольно неплохо себя чувствует. В отличие от Долгополова, сыгравшего в первом круге этого же турнира крайне неоднозначный с точки зрения договорняков матч против Монтейро. Поэтому шансы Александра представляются туманными.

Квалификацию не прошли Сергей Стаховский и Илья Марченко. У Ильи этот сезон вообще не задался, превратившись в сплошную череду травм и восстановления после них. В прошлом году Марченко дошел на кортах Флэшинг Медоуз до четвертого круга, где дал настоящий бой будущему победителю турнира Вавринке, даже выиграв один сет. Без защиты прошлогодних очков Илье предстоит падение в глубины третьей сотни.

Женский одиночный разряд.

У женщин, в отличие от мужчин, круг фаворитов по итогам подготовительных турниров очерчен значительно четче. Первая пятерка рейтинга – Плишкова, Халеп, Мугуруса, Свитолина и Возняцки – выглядят значительно сильнее всех своих соперниц, и лично для меня будет сюрпризом, если до финала доберется кто-то не из перечисленного списка. Конечно, есть Венус Вильямс, которая за счет опыта и поддержки болельщиков может неожиданно выдать отличную серию, даже ничего не показав на предварительных Премьерах. Есть восстановившаяся от травм Слоан Стивенс, дошедшая до полуфиналов и в Торонто, и в Цинциннати. Но в их успех не очень верится. Кстати, прошлогодняя победительница US Open Анжелик Кербер проводит совершенно блеклый сезон и вряд ли сможет продвинуться дальше четвертого круга.

Главным же претендентом на победу (вновь соглашусь с букмекерами) является Гарбинье Мугуруса. Она победила на Премьере в Цинциннати и дошла до четвертьфинала в Торонто, в целом показав самую стабильную игру среди фавориток. В Канаде ее смогла остановить в тяжелом и нервном матче Элина Свитолина. Тот турнир вообще стал бенефисом Элины. Четыре подряд победы над представительницами топ-10, причем три из них – над Венус, Халеп и Возняцки – с разгромным счетом. И если бы не безвольное поражение в Цинциннати от Гергес, возможно, украинка считалась бы чуть ли не главным фаворитом US Open. Да, возможно, Свитолина просто экономила силы, ведь в случае победы над Гергес ей пришлось бы играть матч против Стивенс в тот же день. Но кто знает, в чем там реально было дело.

Взглянем на сетку. Ее нижняя половина выглядит интереснее, особенно учитывая убойное противостояние первого круга Халеп-Шарапова. Неизвестно, в каком состоянии находится пропустившая из-за травмы почти три месяца россиянка, но вполне вероятно, что она сможет дать серьезный бой румынке. Халеп, проигравшая в Цинциннати уже в третий раз за сезон матч, позволявший стать первой ракеткой мира, имеет хорошие шансы по итогам турнира все-таки подняться на вершину. Ведь Каролине Плишковой, финалистке прошлогоднего US Open и нынешней первой ракетке мира, придется защищать значительно большее количество очков. Но многое будет зависеть именно от матча против Шараповой. После этой игры до прогнозируемого четвертьфинала с Контой особых проблем у Халеп возникнуть не должно. Вторую четвертьфинальную пару, вероятно, составят Мугуруса и Возняцки/Вильямс.

В верхней части сетки, полагаю, никто не сможет остановить Каролину Плишкову аж до полуфинала. Там, очень хочется надеяться, ее будет ждать Элина Свитолина. О перспективах нашей теннисистки, впрочем, ниже.

Кроме Элины, из украинок принимать участие в US Open будут Катерина Козлова и Леся Цуренко. Козлова прошла квалификацию и в первом круге будет играть с румынкой Бегу. Та в сезоне, как и сама Катя, ничего особенного не показывает, но классом она повыше и по личным встречам ведет 2:0.

Леся Цуренко посеяна под 28-м номером. И перед ней, учитывая не лучшую нынешнюю форму, стоит непростая задача защитить прошлогодние очки за четвертый раунд. Тем не менее, соперница на старте – Викмайер – хороший жребий для первого круга. Да и во втором все может быть неплохо, поскольку там будет ожидать победитель матча Канепи – Скьявоне. В третьем раунде уже сложнее, но нынешнюю Кербер можно и нужно обыгрывать. Правда, не факт, что это под силу нынешней Лесе.

Ну и, наконец, о лидере украинского тенниса. Элине Свитолиной досталась нормальная сетка. Но с некоторыми нюансами. Дело в том, что почти все ее потенциальные соперницы играют в атакующем стиле. Поэтому расслабленность и попытки пройти первые круги с минимальной затратой сил, как обычно делает Элина на крупных турнирах, могут привести к печальному итогу, как в игре против Гергес. И Синякова в первом круге, и Гаврилова (только что выигравшая турнир в Нью-Хейвене) в третьем, и Киз в четвертом, и, особенно, Остапенко в четвертьфинале – все эти теннисистки любят и умеют атаковать. Пассивная защитная игра может привести к большим неприятностям, необходимо действовать активно, реализуя разницу в классе.

Конечно, гипотетический полуфинал с Плишковой уже будет серьезным успехом для Свитолиной, ведь дальше четвертьфинала на турнирах Большого Шлема нашей теннисистке дойти еще не удавалось. И все же, впервые в карьере у Элины есть определенные шансы даже на титул. Премьер в Торонто показал, что Свитолина способна переигрывать абсолютно любую топ-соперницу, причем делать это на протяжении нескольких подряд матчей.

Ближайшие две недели обещают быть насыщенными интересными событиями. Смотрим теннис и болеем за наших! И, конечно, делимся своими прогнозами в комментариях.