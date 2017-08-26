Стаховский проиграл в финале квалификации US Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский остановился в шаге от основной сетки на Открытом чемпионате США.
В финале квалификации киевлянин, посеянный под 4 номером, за 1 час 46 минут уступил представителю Чехии Вацлаву Шафранеку: 6-3 5-7 1-6.
Во втором сете украинец проигрывал 2-5, сравнял счет, однако развить успех не сумел.
Источник — Sapronov-tennis.org
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