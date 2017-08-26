Катерина Козлова пробилась в основную сетку US Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию на Открытом чемпионате США.

В финале квалификации уроженка Николаева, посеянная под 10 номером, за 2 часа 25 минут обыграла экс-26-ю ракетку мира Анну-Каролину Шмидлову из Словакии: 6-7(1) 6-4 6-1.

В первом сете украинка вела 5-1, но трижды не сумелда подать на сет (при счете 5-2, 5-4, а затем и 6-5). Во второй партии Козлова повела 3-0, но Шмидлова вновь сравняла счет. Однако Козлова сумела сделать брейк при чете 5-4 в совю пользу и выиграть вторую партию.

В решающем сете украинка сумела выиграть все геймы на своей подаче и сделать 2 брейка.

Катерина в третий раз сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США.

В первом раунде соперницей Козловой станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.