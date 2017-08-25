Украинцы узнали соперников в основной сетке US Open

В пятницу прошла жеребьевка основной сетки последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого Шлема» – Открытого чемпионата США.
Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в первом круге встретится в чешкой Катержиной Синяковой, а Леся Цуренко, получившая от организаторов 28-й номер посева, сразится с полуфиналисткой US Open-2009 бельгийкой Яниной Викмайер.
Александр Долгополов в первом круге соревнований в мужском одиночном разряде сыграет с немцем Яном-Ленардом Штруффом.
Напомним, что сегодня в основу Открытого чемпионата США могут пробиться Сергей Стаховский и Катерина Козлова, если выиграют свои матчи финального раунда квалификации.
Источник — Сегодня Спорт
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у Лэсьо отличный вариант для защиты 4-го круга, только если совсем уж дурить не начнет
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