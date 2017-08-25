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Украинцы узнали соперников в основной сетке US Open

Свитолина, Цуренко и Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США

  • 25.08.2017 20:45
  • 652 просмотров
  • 5 комментария
Метки
usopen.org
© usopen.org
В пятницу прошла жеребьевка основной сетки последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого Шлема» – Открытого чемпионата США.
 
Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в первом круге встретится в чешкой Катержиной Синяковой, а Леся Цуренко, получившая от организаторов 28-й номер посева, сразится с полуфиналисткой US Open-2009 бельгийкой Яниной Викмайер.
 
Александр Долгополов в первом круге соревнований в мужском одиночном разряде сыграет с немцем Яном-Ленардом Штруффом.
 
Напомним, что сегодня в основу Открытого чемпионата США могут пробиться Сергей Стаховский и Катерина Козлова, если выиграют свои матчи финального раунда квалификации.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 25.08.2017 20:47
    +1
    Элине не повезло с сеткой, но если она хочет стать первой ракеткой, таких соперниц надо проходить.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 25.08.2017 20:51
    +1
    Александр Сурков, 25.08.2017 20:47
    Элине не повезло с сеткой, но если она хочет стать первой ракеткой, таких соперниц надо проходить.
    Почему не повезло? Обычная сетка, разве что в первом круге могло бы быть попроще. Вот кому реально не повезло - это Халеп, получившей в первом же круге мельдониевую королеву. Понятно, что и дисквалификация, и травмы, но кто из топов хотел бы себе такой жребий в первом круге?
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    dudigo78
      dudigo78, 25.08.2017 20:59
    0
    халеп - шарапова в першому колі. от це справді круто. Друга та 6 чи 7 претендентки на виграш в турнірі в букмекерів
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    Vasya Pupkin
    online
      Vasya Pupkin, 25.08.2017 21:21
    +1
    Стах вже фсьо. От блін.
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    andprofi
    online
      andprofi, 25.08.2017 21:27
    0
    просто отличная проверка притязаний Свитолы на всей турнирной дистанции! Синякова, Бушард, Мэдди в 4-ом круге , Остапенко- сплошь агрессивные хиттэры, для противодействия которым придется показывать по-настоящему высококлассную контратакующую игру. в общем никакой привычной беготней и занудными ковыряниями против низкосортных пушеров в этот раз не отделаться, ждем с нетерпением!
    у Лэсьо отличный вариант для защиты 4-го круга, только если совсем уж дурить не начнет
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