Украинцы узнали соперников в основной сетке US Open

В пятницу прошла жеребьевка основной сетки последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого Шлема» – Открытого чемпионата США.

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в первом круге встретится в чешкой Катержиной Синяковой, а Леся Цуренко, получившая от организаторов 28-й номер посева, сразится с полуфиналисткой US Open-2009 бельгийкой Яниной Викмайер.

Александр Долгополов в первом круге соревнований в мужском одиночном разряде сыграет с немцем Яном-Ленардом Штруффом.

Напомним, что сегодня в основу Открытого чемпионата США могут пробиться Сергей Стаховский и Катерина Козлова, если выиграют свои матчи финального раунда квалификации.