Элина СВИТОЛИНА: «У бокса и тенниса много общего»

Во время подготовки к US Open украинская теннисистка Элина Свитолина нашла время, чтобы посетить зал Gleason’s Gym, поговорить о боксе и получить несколько советов от чемпионки мира Алисии Эшли, сообщает independent.co.uk.

«Для меня это был отличный опыт и в будущем я определенно хочу побывать на новых занятиях по боксу, - признается Элина Свитолина. - Думаю, это отличный вариант физической нагрузки для межсезонья, потому что во время турнирной недели такие упражнения могут быть очень опасны.

В разговоре с Алисией мы поняли, как много общего у бокса и тенниса. Суть каждого из этих видов спорта заключается не только в силе. Психологическая стойкость очень важна в боксе, так и в теннисе имеет большое значение. Мне было очень интересно пообщаться с Алисией, поскольку после начала моей профессиональной карьеры в теннисе, я фокусировались исключительно на своем спорте. Так что, для меня это был какой-то другой опыт. В боксе ты должен сам найти свой путь к победе, точно так же и в теннисе, ты должен понять, куда именно ударить мяч, какую стратегию использовать. У боксера эта же задача - найти свои шансы и сделать все, чтобы победить соперника».

Алисию Эшли, чемпионку мира по версии WBC во втором легчайшем весе, впечатлило то, насколько «Свитолина хорошо чувствует свое тело».

«Раунды в боксе - это как и сеты в теннисе, - говорит Эшли. - Если ты проиграл один, то всегда есть шанс вернуться в следующем. Когда боксер идет в свой угол, то тренер скажет ему забыть этот раунд и сфокусироваться на следующем. Не каждый способен это сделать, порой, тебе нужно менять какие-то вещи уже по ходу боя и находить свой путь, как это делают и теннисисты».

Элина Свитолина об украинском боксе и спорте: У нас много громких имен, много чемпионов по боксу. Они все потрясающие спортсмены и это здорово, что они делают для нашей страны и как соревнуются. Очень горжусь, что мы представляем одну страну на мировой арене.

Что касается боя Владимира Кличко против Энтони Джошуа, то на тот бой у меня были билеты. Я знала, что для Владимира это мог быть один из последних выходов в ринг, поэтому я очень расстроилась, что не смогла поехать. Бой был в Лондоне в субботу, а я в воскресенье играла финал турнира в Стамбуле, так что, вы понимаете, у меня не было других вариантов.

В Украине есть много спортсменов, у которых высокий боевой дух. Но ничего не дается легко в стране, где спорт не находится в приоритете. У нас могло бы быть больше теннисистов, например, но не у всех девочек и мальчиков есть деньги, чтобы переходить с юниорского уровня во взрослый спорт. Кто-то выбирает другой путь, идет учиться, потом возвращается в спорт или уходит навсегда, потому что это слишком сложно. В других видах спорта, думаю, есть та же проблема.

О подготовке к US Open: Сейчас важно сконцентрироваться на всех подготовительных этапах, нужно оставаться ментально свежей и быть в оптимальной форме без травм. Что касается рейтинга, то сейчас я хочу думать только о каждом конкретном матче. Выступление на турнире Большого Шлема всегда забирает много энергии. Я хорошо отыграла в этом году на грунте Ролан Гаррос и на траве Уимблдона, так что мне трудно сказать, на каких кортах мне нравится играть больше всего.

Новые правила для участников квалификации US Open? Мне нравится эксперимент с таймером, который отсчитывает 25 секунд между розыгрышами. Некоторые игроки злоупотребляют временем на подаче. А по поводу подсказок тренеров... Не думаю, что это верное решение. Я считаю, что вся работа должна быть проделана до того, как ты выходишь на корт. Тебе нужно уже быть готовым. Вот почему необходимо брать несколько недель вне тура, чтобы работать на тренировочных кортах со своим наставником и командой, после чего во всеоружии отправляться на турнир. Коучинг во время матча - это не так и хорошо для имиджа женского тенниса. В мужском туре такой возможности нет, так почему она должна быть у девушек?