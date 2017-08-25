Катерина Козлова вышла в финал квалификации US Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира US Open.
Во втором круге квалификации Козлова в двух сетах обыграла венгерку Фанни Штоллар: 6/2, 6/3. Матч длился чуть более часа.
Соперницей Козловой за выход в основную сетку турнира станет словачка Анна-Каролина Шмидлова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.