Катерина Козлова вышла в финал квалификации US Open

Трошки не футбол інфа. Ну приємно студентки України - Франція 3-2 волейбол! Програвали початок ко...

Любое очко, что мы заработаем, станет большим подспорьем для достижения цели.--------------------...

Победа, которая должна была быть по умолчанию, иначе в евротурнирах делать нечего. Жду побед над ...

Думаю уже все будут згодні на перенесення матчу у інше місце!! Дніпро,Харків ,Запоріжжя!! я теж б...