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Катерина Козлова вышла в финал квалификации US Open

Украинская спортсменка одолела венгерку Фанни Штоллар

  • 25.08.2017 10:39
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swedishopen.org. Катерина Козлова
© swedishopen.org. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира US Open.

Во втором круге квалификации Козлова в двух сетах обыграла венгерку Фанни Штоллар: 6/2, 6/3. Матч длился чуть более часа.

Соперницей Козловой за выход в основную сетку турнира станет словачка Анна-Каролина Шмидлова.

Источник — Sport.ua

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