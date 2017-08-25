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US Open. Стаховский продолжает борьбу за основу, Калинина - вылетела

Стал известен результат еще двух матчей с участием украинцев

  • 25.08.2017 00:21
  • 135 просмотров
  • 2 комментария
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Christopher Levy
© Christopher Levy

Состоялось еще два отборочных матча на US Open с участием украинцев.

Сергей Стаховский вышел в финал квалификации, обыграв в тяжелом матче канадца Феликса Оже-Альясима: 7-6(8), 6-4.

А вот Ангелина Калинина свои выступления уже завершила. Во втором раунде отбора украинка проиграла представительнице России Анне Блинковой – 3:6, 6:1, 0:6.

Ранее свой матч проиграла Катерина Бондаренко.

Таким образом, в финале квалификации выступят Катерина Козлова и Сергей Стаховский.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 25.08.2017 00:49
    0
    Вообще-то Козловой еще через полчасика играть полуфинал квалификации против Столлар.
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    onushko2017
      onushko2017, 25.08.2017 00:59
    -1
    Станислав Матусевич, 25.08.2017 00:49
    Вообще-то Козловой еще через полчасика играть полуфинал квалификации против Столлар.
    А что зажал свои "пламенные" комменты, ведь проиграла россиянке.
    Или вдохновение свинячье куда-то резко сдристнуло???
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