US Open. Стаховский продолжает борьбу за основу, Калинина - вылетела

Состоялось еще два отборочных матча на US Open с участием украинцев.
Сергей Стаховский вышел в финал квалификации, обыграв в тяжелом матче канадца Феликса Оже-Альясима: 7-6(8), 6-4.
А вот Ангелина Калинина свои выступления уже завершила. Во втором раунде отбора украинка проиграла представительнице России Анне Блинковой – 3:6, 6:1, 0:6.
Ранее свой матч проиграла Катерина Бондаренко.
Таким образом, в финале квалификации выступят Катерина Козлова и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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Или вдохновение свинячье куда-то резко сдристнуло???
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