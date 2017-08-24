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US Open. Марченко уступил в четвертьфинале квалификации Де Лоре

Украинский теннисист не смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США

  • 24.08.2017 09:55
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

В четвертьфинале квалификации US Open Илья Марченко уступил в трех сетах бельгийцу Йорису Де Лору – 6:3, 3:6, 4:6. Марченко выиграл первый сет, но бельгиец сумел перехватить инициативу во втором и выиграл решающий сет.

Также минувшей ночью Екатерина Козлова  в первом матче квалификации за 42 минуте одолела Хлоэ Паке.

Источник — Sport.ua

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