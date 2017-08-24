US Open. Марченко уступил в четвертьфинале квалификации Де Лоре

В четвертьфинале квалификации US Open Илья Марченко уступил в трех сетах бельгийцу Йорису Де Лору – 6:3, 3:6, 4:6. Марченко выиграл первый сет, но бельгиец сумел перехватить инициативу во втором и выиграл решающий сет.

Также минувшей ночью Екатерина Козлова в первом матче квалификации за 42 минуте одолела Хлоэ Паке.